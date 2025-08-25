Počela vladavina Djevice: Ova 3 znaka mogu očekivati veliku novčanu dobit u septembru

Od 23. avgusta pa sve do 22. septembra Sunce boravi u znaku Djevice, donoseći nam energiju praktičnosti, organizacije i vraćanja u rutinu nakon vrelog i haotičnog ljeta. Dok je sezona Lava bila obeležena veseljem, dramom i uživanjem, sada je vreme da se spustimo na zemlju i sredimo svoj život, baš u duhu Djevice – znaka detalja, analize i brige za druge.

Djevice često imaju reputaciju perfekcionista, ali njihov poriv da „ispravljaju stvari“ najčešće dolazi iz brige i želje da poboljšaju i svoj i tuđi život. Pod uticajem Merkura, planete komunikacije, ova sezona donosi fokus na samodisciplinu, zdravlje i svakodnevne obaveze.

Baš kao što jesen donosi povratak u školske klupe i nove početke, tako i sezona Device nosi osećaj resetovanja, novih rutina i praktičnih odluka. Evo kako će uticati na svaki horoskopski znak:

OVAN

Vrijeme je da uvedete red u svakodnevicu – posao, hobiji i rutina sada traže pažnju. Fokusirajte se na zdravlje i male promjene koje dugoročno znače mnogo.

BIK

Sezona Djevice budi vašu kreativnost i strast. Idealno je vreme da se posvetite ljubavi, hobijima i stvarima koje vas ispunjavaju. Uživaćete u malim zadovoljstvima.

BLIZANCI

Porodica i dom su u centru pažnje. Možda ćete želeti da uvedete red u kući, sredite porodične odnose ili konačno rešite pitanje koje vas muči već duže vreme.

RAK

Bićete pričljiviji nego inače. Komunikacija, učenje i kontakti sa bliskim ljudima sada postaju važni. Idealno vreme za kraća putovanja i sklapanje novih prijateljstava.

LAV

Novac i materijalna sigurnost postaju glavna tema. Možda ćete menjati način na koji zarađujete ili učite da više cenite svoje sposobnosti i trud.

DJEVICA

Sunce je u vašem znaku – i to je vaš period! Donosi vam novu energiju, želju da promijenite izgled, da započnete nove projekte i da budete najbolja verzija sebe.

VAGA

Potreba za povlačenjem i introspekcijom je jaka. Možda ćete osećati umor, ali ovo je idealno vreme da završite stare priče i spremite se za novu sezonu koja kreće od vašeg rođendana.

ŠKORPIJA

U fokusu su prijateljstva i društveni život. Možete upoznati ljude koji vam donose nove ideje i prilike. Dobro vreme za umrežavanje i planiranje budućnosti.

STRIJELAC

Karijera je u prvom planu. Sada imate priliku da se istaknete, napravite ozbiljne korake u poslu ili započnete nove projekte. Vaš trud može biti nagrađen.

JARAC

Osjećate želju za širenjem vidika. Ovo je odličan period za učenje, putovanja i sve što vas izvodi iz rutine. Možete pronaći novu inspiraciju kroz znanje i duhovnost.

VODOLIJA

Vaša pažnja biće usmjerena na intimu, finansije i bliske odnose. Idealno je vrijeme da se oslobodite onoga što vas opterećuje i ojačate veze sa ljudima do kojih vam je stalo.

RIBE

Ljubavni i poslovni odnosi su u centru pažnje. Sada možete da produbite postojeće veze ili da započnete nove, ozbiljnije priče. Ključna riječ je – ravnoteža, piše naj žena.

