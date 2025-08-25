Ova 4 horoskopska znaka ulaze u najteži period godine

Međutim, astrologija upozorava da za pojedine znakove ovaj period može biti posebno zahtjevan.

Planetarni aspekti krajem avgusta i početkom septembra najviše će se odraziti na emocije, posao i odnose.

1. Bik

Bikove očekuje unutrašnja borba između potrebe za odmorom i obaveze da se završe nagomilani poslovi. Najviše tenzije osjećaće se na radnom mjestu – zahtjevi nadređenih biće veliki, dok pomoć kolega može izostati. Zvijezde savjetuju da postavite jasne prioritete i da ne pokušavate da udovoljite svima odjednom.

1. Lav

Kod Lavova će se emocije uzburkati do maksimuma. Ljubavni i porodični odnosi mogli bi biti na testu – male nesuglasice mogu prerasti u ozbiljne sukobe. Moguća su i razočaranja u prijateljstvu ili iznenadni prekidi kontakata. Ključ je da se ne reaguje naglo i da se u afektu ne izgovori nešto zbog čega biste kasnije zažalili, prenosi Telegraf.

3. Škorpija

Za Škorpije kraj leta donosi finansijske izazove. Biće potrebno da pažljivije upravljate budžetom, izbjegnete nepotrebne troškove i spremno dočekate moguće neplanirane izdatke. Iako sve to može izazvati nervozu, upravo sada je pravi trenutak da u uvedete red u finansije. To će olakšati ulazak u jesen.

4. Vodolija

Vodolije bi mogle da osjete pad energije i narušeno zdravlje. Umor i apatija mogu stvoriti utisak da ništa ne ide kako treba.

Zvijezde poručuju da je neophodno da uspostavite bolji balans – obratite pažnju na san, ishranu i odmor. Ako budete ignorisali signale tijela, to bi moglo da se odrazi i na posao i na odnose sa bližnjima.

Uvedite red u finansije. To će olakšati ulazak u jesen.

Facebook komentari