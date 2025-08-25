Najveće derište horoskopa: Ovaj znak je razmažen do bola

Svako voli malo pažnje, nježnosti i po koji znak brige, no postoje horoskopski znakovi koji tu potrebu pretvaraju u pravi mali životni stil, piše alo.

Prema astrolozima, jedan znak se posebno izdvaja kada je riječ o razmaženosti – Blizanci.

Njihov šarm i društvenost lako osvajaju ljude oko njih, ali iza te privlačne fasade često se krije i niz zahtjeva koji znaju biti iscrpljujući.

Blizanci

Blizanci vole kada se stvari odvijaju tačno onako kako su zamislili, i to bez da sami moraju da ulože previše truda. Njihova idealna situacija je kad drugi preuzimaju obaveze, a oni uživaju u rezultatima.

Uvijek su spremni da pažljivo prime odabrane darove, male znakove pažnje i komplimente – i nikada im nije dovoljno. Ambiciozni su, žele uspjeh, popularnost i priznanja, ali ih ponekad umara sama pomisao na naporan rad, pa rado prepuste najteže zadatke drugima.

Škorpija

Škorpije, na primjer, u vezi i prijateljstvu vole da imaju osjećaj da su im partneri i prijatelji potpuno posvećeni. Ako osjete da se njihova očekivanja ne ispunjavaju, njihova reakcija može biti nagla i oštra, ponekad i dramatična.

Vodolija

Vodolije, iako često djeluju samostalno i nezavisno, imaju svoje trenutke kada žele da im se ugađa. Ako im se to uskrati, mogu postati iznenađujuće distancirani i hladni, šaljući jasnu poruku da im nešto nedostaje.

Ribe

Ribe, kao vječni sanjari i emotivci, očekuju da razumijevanje i podršku u svakom trenutku. Kada se to ne dogodi, mogu pribjeći suptilnim emotivnim pritiscima, povlačeći se u svoj svijet i dajući drugima do znanja da su povrijeđene.

Iako razmaženost može biti naporna za okolinu, ovi znakovi često imaju toliko šarma, emocija i harizme da im se malo ko može dugo ljutiti. Možda je upravo to njihov tajni recept – osvojiti srce, a zatim očekivati da se svijet vrti oko njih.

