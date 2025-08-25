Venera u Lavu budi energiju ljubavi…

Što je meni ljubav? Znam li voljeti? Usudim li se voljeti i biti voljena? Dolazi Venera u Lavu koja će na nebeskoj sceni nastupati od 25.8. do 19.9.. Budi se strast, kreativnost, pali se srčana baklja.

Želimo se povezati s onima koji su bliski našem srcu. Nema fejkanja. Jasno se vidi imamo li kapaciteta prepustiti se snazi ljubavi.

Ovo je vatra koja pokreće na zavođenje, na stvaranje, pronalazimo kreativne načine kako da se izrazimo.

Ovo je mjesto naše autentičnosti. Mjesto našeg samopouzdanja. I kad vjerujemo sebi i u sebe, kad volimo sebe, lakše je pronaći ljubav, živjeti ljubav. Sve ostalo su samo sjene, utvare. Beskrajne igre koje nam daju privid povezanosti.

Kada smo povezani sa sobom i dovoljno snažni, ne bojimo se reći – volim te, stalo mi je, bitan/bitna si mi. Ne bojimo se ranjivosti. Svjesni smo da se upravo na tom mjestu može stvoriti bliskost i povezanost.

Tijekom njezinog tranzita možemo se zaljubiti, obogatiti društveni život, pronaći hobi, više se igrati, uživati u svojoj svakodnevici.

Možemo vidjeti, iscijeliti i povezati se sa svojim unutarnjim djetetom. Osloboditi se okova, strahova i ograničenja zbog kojih se ne usudimo voljeti. I ne samo to, nekad se istinski bojimo primiti ljubav jer smatramo da nas to obavezuje.

I koliko god da donosi sa sobom energiju topline i velikodušnosti, toliko nekad zna biti potrebita, egoistična, osjetljiva na kritiku, gladna dokaza da je voljena, a ljutnju pokazuje na dramatičan način. Svi ti načini mogu obojati našu ljubavnu priču u narednim tjednima.

Njezin iskorak u znak Lava bit će popraćen pozitivnim utjecajima Saturna i Neptuna u Ovnu te Urana u Blizancima (25.-27.8.).

To su energije sigurnosti, inspiracije, romantike, ali i uzbuđenja. Najave nečeg novog. U svemu se krije i prepreka. Pluton u Vodenjaku ukazuje da nešto stoji na putu do ispunjenja (neiscijeljeno traumatsko iskustvo, manipulacija, kontrola).

Kroz rujan/septembar se druži s Marsom, a njihov lijepi spoj sredinom rujna/septembra, prilika je za usklađivanje i povezivanje, kao i za iskustva kojima možemo uljepšati svoju svakodnevicu.

Julijana Oremović

