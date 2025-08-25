Sedmični horoskop od 24. do 31. avgusta: Bik će se često vagati, a Djevica zaljubiti

Ovan

POSAO – Sad prezentirajte svoje ideje, proizvode, napravite marketinške poteze ili sklopite nove poslove. Informacije koje ste očekivali bit će vam dostupne, a mogla bi vas i kontaktirati osoba koja vam je nešto obećala.

LJUBAV – Ovnovi u brakovima žalit će se na sve veća partnerova izbivanja iz kuće, kojeg će poslovne obaveze razvlačiti na sve strane. Budite mu podrška, to će vas zbližiti. Samcima se neko jako sviđa, no bilo bi bolje da inicijativu prepustite drugoj strani.

ZDRAVLJE – Sedmica je odlična za hirurške zahvate, pretrage, preglede i liječenja pa bi bilo dobro da sada ugovorite sve potrebne liječničke tretmane i terapije koje ste ranije, iz straha ili pasivnosti, odbijali.

Bik

POSAO – Uredno vodite svoje poslovne knjige, planirajte i ne zapostavljajte važnost vremena i rokova. Planovi će vam se otežano ostvarivati, no najviše će vas brinuti loše slaganje s kolegama ili šefovima.

LJUBAV – Izlasci, putovanja i romantične večernje šetnje s partnerom, učinit će da zaboravite na sve propuste iz ljubavne prošlosti. Nekima je moguća simpatija na radnom mjestu, no većina vas će nova poznanstva sticati u društvima i tokom izlazaka.

ZDRAVLJE – Vodit ćete pojačanu brigu o sebi, često se vagati i brojati kalorije. Kad je već tako, zašto ne biste promijenili način prehrane i izbacili ugljikohidrate, naročito ako imate probavnih tegoba ili višak kilograma.

Blizanci

POSAO – U vama će se pojaviti energija koja će vas potaknuti da se pomaknete s mjesta i krenete u realizaciju planova, koji su u ladici vašeg stola čekali na bolja vremena. Vašu inicijativu s odobrenjem će popratiti šefovi.

LJUBAV – Vaš sjaj u očima, dobar izgled i osmijeh na licu privlačit će tuđe poglede. Mogli biste dobiti pozivnicu za vjenčanje, a izvjesno je i da ćete biti prisutni na proslavama, rođendanima i večerama gdje su moguća nova, lijepa poznanstva.

ZDRAVLJE – Ako se profesionalno bavite sportom, ozljeda i upala mišića gotovo da i neće ni biti. Godile bi vam tehnike meditacije s kojima biste lakše došli do unutarnjeg mira. Na prehlade i viroze kao da ćete biti imuni.

Rak

POSAO – Ako ste dugo vremena trpjeli zbog nečijeg podmetanja, tome dolazi kraj. Vi ste onaj koji će likovati u cijeloj toj situaciji! Koncentracija vam je odlična, kao i moć zapažanja. Mogli biste dobiti priznanje.

LJUBAV – Ako ste sretno zaljubljeni, mogli biste donijeti odluku vezanu za brak ili ćete odlučivati o ishodu neplanirane trudnoće. Oni koji su sami uskoro to više neće biti jer vam planete omogućavaju susret s vrlo zanimljivom, komunikativnom osobom.

ZDRAVLJE – Vaše dobro raspoloženje ništa neće moći uzdrmati, pa ćete najaviše uživati u društvu i ekipnim sportskim aktivnostima. Ali na zdravlje pripazite jer ste u sedmici smanjenog imuniteta i pojačane osjetljivosti.

Lav

POSAO – Dani su odlični za nove poslovne početke, iskorake i realizaciju planova. Imat ćete dovoljno snage, mudrosti i znanja. Dobit ćete priliku unovčiti znanja i sposobnosti kojima raspolažete, uključivši i umjetničke talente.

LJUBAV – Slobodni, vrijeme je da napravite reda u svom ljubavnom životu. Recite “ne“ osobi koja vam ne daje ništa drugo do li neispunjena obećanja. Sanjarenjem se udaljavate od stvarnog stanja stvari. Ako ste u braku, vaš odnos postaje sve kvalitetniji.

ZDRAVLJE – Sunce u vašem znaku osnažuje vašu vitalnost i podiže vam raspoloženje pa ćete se osjećati odlično. Bit ćete društveni i komunikativni, a i poslove, čak one koji su vam mrski, obavljat ćete bez većeg napora.

Djevica

POSAO – Očekuju vas zastoji na planu komunikacije, transporta i trgovine. Dani nisu pogodni za potpisivanje ugovora, rješavanje pravnih i zakonskih pitanja, kao ni za nova ulaganja i zahtjevnije troškove.

LJUBAV – Bit ćete motivirani da se pozabavite kvalitetom osjećajnog života i promijenite sebe. Smiješi vam se novo poznanstvo koje možda neće početi previše bajkovito, ali vrijedi uložiti svu energiju za nastavak tog odnosa. U brakovima se poboljšava slaganje.

ZDRAVLJE – Probava i žuč vaše su standardno osjetljive tačke tijela i na njih valja pripaziti. Zdravstvene tegobe bit će razlog odlaska k liječniku. Bit ćete osjetljiviji nego inače, često skloni pesimizmu.

Vaga

POSAO – Vodit ćete brojne poslovne razgovore i sastanke i često raditi prekovremeno. Mogli biste češće odlaziti na poslovna putovanja, biti zaduženi za odnose s javnošću ili više raditi s ljudima i širiti poznanstva.

LJUBAV – Ponovit će se situacije iz prošlosti iz kojih niste izvukli pouke, nego ponavljate iste greške. Stoga dobro razmislite isplati li se obnoviti vezu s osobom koja vas je jednom već povrijedila i izigrala vaše povjerenje. Okrenite se nekom novom.

ZDRAVLJE – Izbjegavajte opasne sportove i pokušajte živjeti što mirnije i urednije. Zbog Marsa u vašem znaku malo ćete spavati, neredovito se hraniti i previše raditi. Bit ćete puni energije, ali nećete je pravilno usmjeravati.

Škorpija

POSAO – Uzmite stvari u svoje ruke i ostvarite ciljeve. Ne obazirite se na prepreke i tuđa mišljenja. Upoznat ćete zanimljive ljude s kojima ćete i ubuduće moći ostvariti poslovnu saradnju i kvalitetan odnos.

LJUBAV – Pred vama je sedmica prepuna ugodnih događaja i emotivnih iznenađenja koji bi vam iz korijena mogli promijeniti život. Venera u Raku istaknut će vašu erotičnost i spremnost za nove ljubavne početke. Pripazite se svoje ljubomore i pretjerivanja.

ZDRAVLJE – Osjećate li neobjašnjiv umor, provjerite kako se hranite. Možda koristite previše šećera, što potiče osjećaj umora. Koristite prirodna sladila i ne zaboravite jesti više ribe i zelenog povrća.

Strijelac

POSAO – Usmjerit ćete se na obrazovanje, dodatni rad i usavršavanje. Bit ćete vješti na riječima i svojim sugovornicima ulijevati povjerenje. Sedmica je iznimno pogodna za držanje predavanja ili za polaganje ispita.

LJUBAV – Privlačit će vas pojedinci koji znaju šta žele, širokih vidika i samosvojni. Prijateljstvo bi moglo prerasti u ljubav ili ćete se zbližiti s osobom za koju ćete smatrati da vas dobro razumije. Ljetujte li sada s partnerom, odlično ćete se provesti!

ZDRAVLJE – U odličnom ste periodu u kojem ne biste trebali imati većih tegoba. One manje bit će vezane uz osjetljivu kožu. Ako ste se vratili s mora, podrežite suhe vrhove kose i pomnije se njegujte.

Jarac

POSAO – Mogli biste rješavati pitanja u vezi s nasljedstvom, alimentacijom ili novim ulaganjima. Na tom planu moguće su teškoće i obrati situacija. Na radnom mjestu pruža vam se prilika za napredovanje.

LJUBAV – Ako ste u vezi koja vas ne zadovoljava, radije se na neko vrijeme udaljite od partnera, kako biste preispitali svoje osjećaje. Primijetite li da se vaš partner čudno ponaša, uzrok tome mogli biste biti i vi koji ste manje društveni i željni tišine.

ZDRAVLJE – Dobro će vam doći nježnije sportske aktivnosti gdje su mogućnosti ozljeda najmanja, npr., šetnje, vožnja kućnog bicikla ili vježbanje na spravama koje ne zahtijevaju preveliko naprezanje.

Vodolija

POSAO – Predstoje li vam zahtjevnije intelektualne aktivnosti, pogotovo one koje iziskuju vrijeme i koncentraciju, nećete s punim uspjehom ostvarivati ciljeve. Bit će vam potrebno više strpljenja, upornosti i volje.

LJUBAV – Neki od vas će osjetiti kako im se osjećaji hlade pa će razmišljati o rastanku. Barem se potrudite izvući iz učmalosti jer uprkos krizi, baš sada možete doći do uzroka ljubavnih problema. Ako ste u braku, zasad vlada dobro razumijevanje s partnerom.

ZDRAVLJE – Patit ćete od nesanice pa ćete se po cijele noći nemirno bacakati u krevetu. Ne posežite za tabletama, radije popijte čaj od kamilice ili majčine dušice, a nije naodmet ni da počnete s kurom B- vitamina.

Ribe

POSAO – Očekuje vas dobar ishod sudskih procesa, poboljšanje statusa i korisna ulaganja. Neki poslovi će se pomaknuti s mrtve tačke, a mogli biste novim idejama unijeti korisne promjene u poslovanje.

LJUBAV – Naklonjena Venera u Raku povećat će vam šanse za nova poznanstva i ulazak u osobito nadahnute ljubavne veze, koje će krasiti intuitivno razumijevanje. Ako mnogo putujete, nije isključeno fatalno poznanstvo sa strancem. U brakovima je više romantike.

ZDRAVLJE – Samopouzdani ste i puni pokretačke energije. Živjet ćete sto na sat, ali pazite samo da se ne iscrpite. Vaša slaba tačka bit će živci pa će vas biti lako uznemiriti. Više od svega trebat će vam mira, prenosi Avaz.

