Horoskopski znak koji nesvjesno slama najviše srca

Jedan horoskopski znak je toliko neodoljiv da nesvjesno slama najviše srca.

U nekim slučajevima, prirodni šarm je njegova najveća supermoć jer mu omogućava da se penje na društvenoj ljestvici.

Međutim, prema astrologu koji se predstavlja kao Zodiac Zone, njegova harizmatična ličnost ponekad nesvjesno povrijeđuje ljude jer beskonačan broj opcija tog znaka može čak i najsigurniju osobu učiniti nesigurnom.

Blizanci nesvjesno slome najviše srca

„Blizanci su horoskopski znak koji je poznat po svom magnetskom šarmu i privlačnosti. Mogu vas oboriti s nogu samo jednim slatkim osmijehom i sa nekoliko riječi“, kaže Zodiac Zone.

Iako su to nesumnjivo pozitivne osobine ličnosti, ispod zavodljive spoljašnjosti Blizanaca krije se jedan problem.

Blizanci lako privlače ljude u svoju orbitu i čine da se osjećaju kao da su jedina osoba u prostoriji. Međutim, takođe su poznati po tome što brzo prelaze dalje.

Kada su veze u pitanju, Blizanci su više za zabavu i dobar provod nego za dugotrajnu vezu sa nekim.

Krivite za to njihovu opuštenu prirodu ili potrebu za avanturom, ali ovaj horoskopski znak jednostavno ne može da odoli prelasku od jedne osobe do druge.

„Ovaj znak obožava uzbuđenje potjere i čaroliju nove romanse, ali obično izgubi interesovanje čim početna iskra nestane“, dodaje Zodiac Zone, prenosi zadovoljna.rs.

Potreba Blizanaca za slobodom donosi im mnogo neprijatelja

Prema jednoj anketi iz 2021. godine, Blizanci se smatraju najtežim horoskopskim znakom za vezu.

Poznati su po tome da imaju problem sa ozbiljnim obavezivanjem.

Blizanci su znak koji mora da se obaveže zabavi. On će se vezati za vas ako ste dio njegovog svijeta, ako učestvujete u njegovim velikim avanturama, ali većinu vremena Blizanac se zapravo ne obavezuje.

Dok jedna strana Blizanaca može da vas doživljava kao privlačne i zabavne, može se desiti da sljedećeg dana osjećaju potpuno suprotno, što ih čini neodlučnima i navodi da odustanu kada stvari postanu komplikovane.

Dakle, osim ako sve strane Blizanaca jednoglasno ne odluče da ste vi „taj/ta“, očekujte da će Blizanci i dalje lomiti srca.

Ipak, to ne znači da treba potpuno da odustanete. Iako većina ljudi bježi kada čuje da je neko Blizanac, važno je uzeti u obzir čitavu natalnu kartu.

Na primjer, Blizanci sa mjesecom u Raku mogu biti emotivno usklađeniji i kompatibilniji.

Dakle, iako može biti primamljivo da ih odmah precrtate, nemojte žuriti. Poznavanje nečije natalne karte i kompatibilnosti mogu biti presudni između potpunog odbijanja i davanja još jedne šanse ovom znaku, piše alo.

