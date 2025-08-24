Velike promjene u ljubavi i poslu: Evo šta vam zvijezde spremaju za narednu sedmicu

Ovan

POSAO – Mogli biste mnogo učiniti u ovom periodu dokazivanja i ostvarivanja konkretnih rezultata. Nemojte dopustiti da vas negativna osjećanja i sumnja u sebe sputaju u postizanju uspjeha.

LJUBAV – Venera će boraviti u vašem polju ljubavnih veza i aktivirati mogućnost trudnoće, nove ljubavi i uzbudljivih noćnih provoda. Ako ste u braku, nađite mjesta za sitne radosti, iznenadite voljenu osobu. Predvidive situacije ukrasite svojim doprinosom.

ZDRAVLJE – I dalje ste u periodu pojačanih iscrpljivanja, stoga ćete morati urednije živjeti i ne iscrpljivati se toliko. Pazite da ne dobijete sunčanicu, pa ako ste na moru, držite se što više hladovine.

Bik

POSAO – U odnosima s ljudima budite što jasniji, ali izbjegavajte direktne sukobe i provokacije. Provjeravajte dogovore i dokumenta, dobro pročitajte šta potpisujete. Zapisujte važne podatke.

LJUBAV – Ako ste u braku, nećete biti svjesni svojih propusta, ali morat ćete da potisnete sujetu i spremnije pristajete na ustupke želite li da učestvujete u partnerovom životu. Nailazit ćete na bračne teškoće pa bi trebalo opreznije da komunicirate s partnerom.

ZDRAVLJE – Sjenku na ovu sedmicu mogu baciti porodična zbivanja, na koja odlazi većina vaše energije. Ali što se zdravlja tiče, neće biti većih problema. Pijte dovoljno tečnosti, naročito ako fizički mnogo radite.

Blizanci

POSAO – Bićete zaokupljeni važnim poslovnim projektom od kojeg će zavisiti vaš budući status. Uložite sve snage u njega i ne odustajte od cilja, ma kakve vas prepreke snašle. Budite u svemu svoji.

LJUBAV – Bićete nasmijani, preduzimljivi i skloni mudrim ljubavnim odlukama, čime ćete učvrstiti svoj brak ili vezu. Ako ste sami, uvjerit ćete se u snagu svog šarma – lako ćete osvajati i zabavljati se. Ali nemojte žuriti s ulaskom u vezu. Usporite.

ZDRAVLJE – Sve bolje se osjećate, što se primjećuje iz vašeg sve aktivnijeg poslovnog, ali i društvenog života. Vitalni ste i nemirni, pa se najbolje možete smiriti u društvu ili baveći se sportom. Godi vam plivanje, piše portal „24.sata“.

Rak

POSAO – Osjećat ćete poriv za usavršavanjem, dokazivanjem i napredovanjem. Nećete biti zadovoljni postojećim, pa ćete sve svoje snage usmjeriti u poboljšanje poslovnog položaja u čemu ćete uspjeti.

LJUBAV – Venera u znaku Lava donosi smirenje u napete bračne odnose, a samcima priliku za novo zaljubljivanje. Posvađani će se pomiriti, a oni koji su još donedavno za nekim patili naći će ispunjenje u novom zagrljaju i biti sretni.

ZDRAVLJE – U naponu ste snage, ali Mars u znaku Vage upozorava da ne pretjerujete. Umjereno se bavite sportom jer je mogućnost povreda povećana. Pazite da namirnice koje jedete nisu prepune ugljenih hidrata.

Lav

POSAO – Planete će vam pribaviti podršku ljudi do čijeg mišljenja držite. Lakše ćete se nositi s administrativnim obavezama, steći naklonost javnosti ili pronaći novi posao koji donosi više ispunjenja.

LJUBAV – Kada Venera uđe u vaš znak, imaćete motivacije za ljubavnu inicijativu, a vaša senzibilnost i intuitivnost omogućiće da prećutno udovoljite partneru. Moguće je učvršćivanje odnosa koji vam je u bližoj prošlosti zadavao glavobolje, pa vas očekuje novi ljubavni početak.

ZDRAVLJE – Venera u vašem znaku zaslužna je za vaš šarm i poboljšani izgled. Nedjelja je odlična za ulepšavanja, posjetu kozmetičarki, frizeru ili maseru. Društveni ste, ali vam trebaju i vlastiti trenuci mira i osame.

Djevica

POSAO – Veći dio vremena mogli biste provesti ispravljajući tuđe greške i dovodeći posao u normalu. Shvatićete da nisu poslušana neka vaša mišljenja, no nećete imati vremena za raščišćavanje situacije.

LJUBAV – Venera u znaku Lava najavljuje razmišljanja i analize, bez konkretnih akcija. Sumnjaćete u partnerovu vjernost, ali mu to nećete pokazati, već ćete sve svoje sumnje držati u sebi. Partner će se ponašati povučeno i malo će govoriti o sebi.

ZDRAVLJE – Sunce u vašem znaku daje vam vitalnost i dobro raspoloženje, no nisu isključene zdravstvene tegobe. Možda se brinete o ukućanima ili sami imate poteškoće zbog kojih često morate kod ljekara.

Vaga

POSAO – Osjećat ćete da možete dobiti sve što poželite pa iskoristite ove dane za napredak u poslu. Bićete otvoreni za nova saznanja i načine zarađivanja. Briljiraćete ako ste dio poslovne ekipe.

LJUBAV – Mogli biste promijeniti status slobodnjaka i uploviti u ljubavnu vezu. Istaknuta je mogućnost da ćete se naći u zagrljaju dobrog poznanika ili osobe koju ćete upoznati u društvu. Ako se to dogodi, veza bi mogla postati izuzetno čvrsta i kvalitetna.

ZDRAVLJE – U periodu ste pojačanog stresa i iscrpljenja. Bilo bi dobro da ste na odmoru ili negdje na letovanju, kako biste se temeljno odmorili. Ako niste, štedite što više svoju energiju.

Škorpija

POSAO – Osnaženi ste podsticajnim uticajem Sunca u znaku Djevice, pa ćete preuzimati ulogu vođe i bez straha uploviti i u rizičnije poslovne vode. Sposobni ste da inicirate nove akcije i animirate ljude.

LJUBAV – Nećete biti zadovoljni partnerovim ponašanjem. Suprotna strana biće sklona izbjegavanju porodičnih i bračnih obaveza. Dobro promislite prije bilo kakve reakcije i tako spriječite moguće svađe. Radije otvoreno o svemu razgovarajte.

ZDRAVLJE – U dobrom ste periodu za putovanja jer vam treba promjena i nešto što će vas duševno ispunjavati. Neki će se početi baviti meditacijom.

Strijelac

POSAO – Sjajna koordinacija s kolegom pomoći će da riješite veliki dio posla. Imaćete uspjeha u poslovima koji donose unosnu zaradu, a mnogima od vas sreća bi se mogla osmjehnuti i u vidu nasljedstva.

LJUBAV – Ako ste na letovanju ili negdje na proputovanju u inostranstvu, moguće je lijepo poznanstvo. Možda ćete otputovati u grad u kojem živi vaša simpatija, a nije isključeno da počnete da priželjkujete život s njom u njenom/njegovom mjestu boravka.

ZDRAVLJE – Često ste nervozni, iako ni sami ne možete dokučiti razloge tim stanjima. Možda se na nekom životnom polju previše dajete, pa vas je to iscrpelo. No vašem zdravlju ne prijete ozbiljniji poremećaji.

Jarac

POSAO – Poslovni problemi mogli bi da vas podstaknu da izađete iz mrtvila, izoštrite sva čula, pa čak i da napravite korak koji će iznenaditi i vas same. Nećete se najbolje slagati sa šefovima i kolegama.

LJUBAV – Više kretanja i raznovrsniji život pozitivno će uticati na vaše raspoloženje i dovesti vas u situaciju da upoznate privlačnu osobu. Izbjegnite partnere i ljubavi iz prošlosti, koje vam ni prije nisu donijele sklad. Ne ponavljajte iste greške.

ZDRAVLJE – Još nije nastupilo vrijeme u kojem se možete sasvim opustiti. Nepovoljan Mars donosi veću sklonost nezgodama, upalama i temperaturama. Ojačajte imunitet zdravom ishranom.

Vodolija

POSAO – Dobro se organizujte kako biste stigli da obavite planirano. Krajem sedmice iskrsnuće problemi koji mogu biti povezani s novim poslom, saradnikom ili nekom drugom promjenom na radnom mjestu.

LJUBAV – Vaša lucidnost pomoći će vam da shvatite i razjasnite svoj ljubavni odnos. Iako ste zbrkanih osjećanja, nema veće opasnosti da time narušite svoju vezu ili brak. Samci, spremni ste na posebne izazove u erotskom dijelu svog života.

ZDRAVLJE – Ako se osjećate loše, možda je vrijeme da obavite ljekarske pretrage. Premalo mislite na sebe, a previše na druge. Pokušajte da se odmorite barem za vikend, a još bolje će biti ako ovog nedjeljnog perioda odete na ljetovanje.

Ribe

POSAO – Otvaraju vam se nove prilike, pa ćete uspješno sarađivati s poslovnim partnerima ili se upuštati u nove poslove koji vam donose novac. Ali saradnički odnosi mogli bi biti neugodni i napeti.

LJUBAV – Sve ste uspješniji u rješavanju svakodnevnih osjećajnih teškoća. Ako imate priliku, prihvatite zajedničko putovanje s partnerom jer će unijeti potrebnu promjenu u vaš odnos. Pred samcima su nove ljubavne prilike, pa i nova veza koja će vas nadahnuti.

ZDRAVLJE – Manje zdravstvene tegobe mogu biti vezane uz alergije, hormone ili osjetljivu kožu. I psiha bi vam mogla biti veoma osjetljiva, pa će neki biti skloni anksioznosti ili depresivnim trenucima, piše Stil.

