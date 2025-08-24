U VIHORU BIJESA: Djevica se ne osvećuje, ona ponižava, a Jarac osvetu servira hladnu!

Osveta Lava je kao tsunami, on udara na sve načine – riječima, djelima, podvalama, način nije bitan već samo da izbace sav bijes. Oprez, Ribe se pretvaraju u pirane!

Ovan odmah udara

Zahvaljujući vladajućem planetu Marsu, Ovan neće odoljeti da na uvredu ili povredu reagira – odmah. Ako su povrijeđeni, Ovnovi su najgori ljudi s kojima možete imati posla.

Njihov temperament i “udaranje nisko” riječima izbacit će iz takta i najcivilizovanije.

Moguć je i fizički napad, bacanje predmeta … Njihova osveta nije strateška niti isplanirana, a dobra je stvar što se brzo smire.

Bik nikad ne zaboravlja

Pripadnici ovog znaka ne zaboravljaju ništa, a kamoli stvari koje su ih povrijedile, razočarale ili naljutile. Što je najbolje, oni će pokušati sakriti koliko su poludjeli.

Trenutna osveta nije njihov stil – oni poput vojnih zapovjednika promatraju i čekaju trenutak u kojem je njihov protivnik najslabiji.

Nakon što ispune svoju osvetu, nikad više neće imati povjerenja i krivac se zauvijek nalazi na njihovoj “crnoj listi”.

Blizanci su nepredvidljivi

Pripadnici ovog znaka su doista nepredvidljivi pa čak i sebi samima. Ako ih povrijedite ili uvrijedite s nečim što im je bitno, osmislit će najzlokobniji plan na svijetu – kao iz filmova o psihopatima.

Međutim, dok dođe vrijeme izvršenja osvete, jednostavno će se predomisliti – bilo da su prešli dalje na druge i zanimljivije stvari, odljutili se ili jednostavno izbrisali tu osobu iz svog života.

S druge strane, mogu proglasiti rat susjedu koji im je slučajno ogrebao auto.

Rak može biti bezobziran

Pripadnici ovog znaka jedni su od onih koji često posežu za osvetom ili barem razmišljanjem o njoj. Što je najbolje, okidač im može biti svašta – jer znaju iskonstruirati i nadodavati stvari kod ljudi koji su im se zamjerili.

S njima je teže podnositi posljedice njihove osvete nego pronaći uzroke, a u bijesnom raspoloženju mogu isključiti zdrav razum.

Koliko god je veliko njihovo srce, u osveti zaista mogu biti užasni.

Osveta Lava je kao tsunami

Pripadnici ovog znaka su iznad svega časni i ponosni, a upravo te točke ih čine jako osjetljivim na razočaranja koja im drugi prirede.

Oni uvrede naprosto ne mogu iskulirati, zbog njih će noćima biti budni, a isprike ne pale.

Udaraju na sve načine – riječima, djelima, podvalama, način nije bitan već samo da izbace sav bijes. Drugim riječima, ne postoji šansa da Lav oprosti onome tko ga ja jako povrijedio, a prijateljstvo iza toga je nemoguće.

Djevica se ne sveti, ona vas ponižava

Pripadnici ovog znaka nisu poznati po tome da su neki veliki osvetnici, ali jesu veliki tvrdoglavci. Povrijeđeni, oni će igrati na kartu emocija. Naime, uzvišene Djevice će napraviti da se neprijatelj sam osjeća jadno zbog toga što je učinio.

Njihov cilj je da vas rasplaču i postide, a njihova osveta je uglavnom tiha – ništa s čime bi privlačili pozornost u javnosti.

Vaga kažnjava šutnjom

Vaga je znak pravednika – njihova je kozmička dužnost istjerati pravdu. S druge strane, oni vole dramu, a u konfliktu pogoršavaju stvari sve dok ne nastane totalni rat. Njihova je omiljena taktika hladnoća – apsolutno ignoriranje.

Ovakvo ponašanje mogu nastaviti godinama, a ako ih okrivljenik pita “zašto”, napravit će se ludima i reći da ne znaju o čemu pričaju. Ipak, ponekad im se upornošću i dugotrajnim dodvoravanjem može iskupiti – ali žele istinsko kajanje.

Od osvete Škorpiona bježite

Ako ste s nečim duboko uvrijedili ili povrijedili pripadnike ovog znaka, bolje vam je da promijenite posao, mjesto gdje živite, ili još bolje – kontinent. Naime, oni su prvaci osvete.

Teško opraštaju, a njihova je osveta dobro osmišljena i, što je najbolje, nema joj kraja – sipaju otrov kad god im se spoje putevi s onim tko ih je povrijedio.

Strijelac prije žali nego što mrzi

S pripadnikom ovog znaka velika je vjerojatnost da konfliktna situacija prođe bez krvoprolića, jer Strijelac ima tendenciju da ništa ne uzima osobno – tako im je lakše u životu.

Zato je teško kod njih izazvati veliko ogorčenje, a kako su empatični, više će žaliti onog tko im je nanio zlo nego što će ga mrziti. Ipak, ako im se probude osvetničke namjere – djeluju trenutno i argumentirano.

Jarac osvetu servira hladnu

Ako se pripadnik ovog znaka odluči na osvetu, on će to činiti postupno, metodično i s minimalnim uplitanjem emocija. Osjećaj je već prošao dok oni odluče djelovati, ostala je samo gorčina i odluka.

Tada će se pretvoriti u moćnog neprijatelja, sigurnog u ono što radi – kriv si, sad ćeš platiti. To rade graciozno, kao da su se izdigli iz situacije. Vrlo teško opraštaju.

Vodenjak se rijetko sveti

Pripadnici ovog znaka nisu skloni osveti. Imaju tendenciju da se emocionalno udalje iz konfliktnih situacija, kao i ograniče problem tako da ne utječe na druge dijelove njihovog života i to im ide poprilično dobro.

Ako se slučajno odluči osvećivati, nastupa kao dijete – glasno i bučno. Nakon toga, zlonamjernika briše iz svog života.

Ribe se pretvaraju u pirane

Iako to nikad ne bi rekli, blagi pripadnici ovog znaka mogu se pretvoriti u pirane ako su jako povrijeđene i odluče se osvetiti. Njihove su frustracije usmjerene toliko daleko da rade lude scenarije, zamišljaju potpuni krah svog neprijatelja pa čak i njihovu smrt.

Taktika im je ismijavanje i omalovažanje onog tko ih je povrijedio, a njihova osveta nije logička, već prvenstveno emocionalna, piše atma.

