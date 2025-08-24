Financijski horoskop od 25.8. do 31.8.: Bik privlači zaradu, Vodenjak vraća financijsku ravnotežu

Vage mogu značajno poboljšati financije kroz ulaganja – u dionice, nekretnine ili pokretanje vlastitog posla. Posebno je dobro vrijeme za planiranje dugoročnih financijskih ciljeva. Škorpioni će imati priliku sklopiti unosne poslove čiji će se plodovi osjetiti tijekom jeseni. Financijska situacija u nadolazećem tjednu bit će stabilna, a mogućnosti za zaradu brojni. Ipak, postoje i rizici – pretjerana potrošnja mogla bi kasnije donijeti poteškoće.

Kolovoz/avgust 2025. približava se svome kraju, a posljednji tjedan mjeseca donosi nam snažnu kombinaciju planetarnih energija koje će se osjetiti u financijama, poslu i svakodnevnim obavezama.

Merkur, planet komunikacije i poslovnih prilika, ovog je tjedna posebno snažan i otvara vrata pozitivnim promjenama. Iako mnogi znakovi imaju povećane troškove, okolnosti su takve da će se novac moći nadoknaditi pa čak i umnožiti.

Astrolozi naglašavaju da ovo nije razdoblje za pasivnost. Sada se isplati ulagati trud, razgovarati o povišicama, otvarati nove poslovne mogućnosti i mudro raspoređivati troškove. Energija planeta pomoći će svakom znaku da otkrije vlastite unutarnje resurse i da prevlada prepreke koje su ranije djelovale nepremostivo.

Drugim riječima – tjedan od 25. do 31.8. može postati prekretnica, ali samo za one koji su spremni aktivno sudjelovati u vlastitoj financijskoj priči.

Ovan

Ovnovi će ovog tjedna imati snažan osjećaj da ih novac „pronalazi“.

Merkur im donosi jasnije odluke i mudrije trošenje.

Kupovine mogu biti uspješne, ali samo ako se obavljaju u mirnom i stabilnom raspoloženju.

Ovo je i idealan period za prihvaćanje dodatnih poslova, novih projekata ili pokretanje suradnji.

Posebno se preporučuje ulaganje energije u projekte koji dugoročno donose stabilnost.

Financijske promjene koje dolaze Ovnovima bit će pozitivne i mogu im donijeti osjećaj sigurnosti koji dugo čekaju.

Bik

Bikovi sada imaju priliku pregovarati o boljim uvjetima – bilo da se radi o razgovoru s nadređenima, traženju povišice ili čak promjeni posla.

Zvijezde podržavaju i pokretanje vlastitog posla ili ulaganje u projekte koji zahtijevaju strpljenje, ali obećavaju stabilan rast.

Početkom tjedna Bikovi će ući u snažan radni ritam koji će im dati osjećaj produktivnosti.

Savjet je da se fokusiraju na završavanje starih zadataka i poštivanje obećanja, jer će im to otvoriti put za buduće nagrade.

Blizanci

Blizanci trebaju biti posebno oprezni s financijskim posudbama.

Ako ih netko od prijatelja ili članova obitelji zamoli za zajam, bolje je razmisliti dvaput.

Moglo bi proći dugo prije nego što se novac vrati, a odnos se može narušiti.

S druge strane, tjedan je iznimno povoljan za kreativne poslove, intelektualni rad i poslovna putovanja.

Blizanci će imati naglašenu intuiciju za dobre prilike i ako se usmjere na svoje ideje, mogu ostvariti značajan uspjeh.

Ako se pojavi umor ili pad energije, najbolje rješenje je odmor, sport ili kraći izlet.

Rak

Rakovi će moći zadržati financijsku stabilnost i izbjeći nepotrebne gubitke – ali samo ako emocije ne preuzmu kontrolu.

Ovo je odlično vrijeme za kupnju nekretnina, automobila ili drugih vrijednih stvari.

Povoljna energija podržava i povećanje prihoda kroz posao ili projekte.

Uspjeh Rakova neće doći samo od sreće, već kroz kombinaciju intuicije, znanja i iskustva.

Ako poslušaju unutarnji glas i ostanu dosljedni, rezultati će ih ugodno iznenaditi.

Lav

Lavovi bi trebali obratiti posebnu pažnju na svoje reakcije.

Ovog tjedna lako mogu postati nervozni zbog sitnica, a to bi moglo stvoriti probleme u poslovnom i financijskom okruženju.

Planetarna energija ipak im pruža zaštitu, no astrolozi savjetuju da budu vrlo pažljivi pri potpisivanju ugovora.

Treba dvaput provjeriti sve detalje, jer se iza sitnih slova mogu kriti neugodne klauzule.

Unatoč izazovima, Lavovi će imati šansu za financijske dobitke, ali samo ako ostanu smireni i otvoreni za suradnju.

Djevica

Djevice se moraju suočiti s dugovima i obavezama koje odgađaju.

Vraćanje duga prijatelju ili rodbini sada će im donijeti unutarnji mir i osloboditi prostor za nove prilike.

Planetarne energije pomažu im da prevladaju sumnje i nesigurnost pa je ovo i idealno vrijeme za veće kupovine ili ulaganja u obitelj.

Također, odnosi na poslu mogu postati skladniji, što će Djevicama donijeti osjećaj sigurnosti i povjerenja.

Financijska sreća bit će na njihovoj strani ako se suoče s odgovornostima bez odgađanja.

Vaga

Vage mogu značajno poboljšati financije kroz ulaganja – u dionice, nekretnine ili pokretanje vlastitog posla.

Merkur ih čini hrabrima, ali istovremeno jača i one koji im se možda protive.

Zato je važno biti svjestan svojih granica i zaštititi vlastite interese.

Planetarne energije donose dodatnu snagu i vitalnost pa će Vage s lakoćom obavljati i zahtjevne zadatke.

Posebno je dobro vrijeme za planiranje dugoročnih financijskih ciljeva.

Škorpion

Škorpioni će imati priliku sklopiti unosne poslove čiji će se plodovi osjetiti tijekom jeseni.

Financijska situacija u nadolazećem tjednu bit će stabilna, a mogućnosti za zaradu brojni.

Ipak, postoje i rizici – pretjerana potrošnja mogla bi kasnije donijeti poteškoće.

Astrolozi savjetuju da Škorpioni ne staju na postignutom, nego da nastave ulagati maksimalan trud. Ustrajnost i ambicija ovog će puta biti nagrađene.

Strijelac

Za Strijelce je ovo tjedan u kojem se isplati potrošiti novac na ono što donosi radost – bilo da se radi o poklonima voljenima ili osobnim zadovoljstvima.

Svaka kupnja koja unosi pozitivne emocije bit će povoljna.

Krajem tjedna moguća su spontana darivanja i neplanirane kupovine koje će donijeti veselje.

Također je dobro vrijeme za promjenu posla ili širenje poslovne mreže.

Zvijezde od Strijelaca traže maksimalnu angažiranost, ali će zauzvrat donijeti značajne koristi.

Jarac

Jarci će biti u punom radnom zamahu, a njihova predanost neće ostati nezapažena.

Već krajem tjedna mogu očekivati nagradu, bonus ili čak promaknuće.

Pojavit će se i neočekivane prilike koje će im dati dodatnu motivaciju.

Da bi iskoristili sve što im dolazi, Jarcima će trebati samopouzdanje i otvorenost za nove ideje.

Novac će biti naklonjen ovom znaku pa se savjetuje ulaganje u projekte koji im donose dugoročnu sigurnost.

Vodenjak

Vodenjaci će morati uložiti više energije nego inače, ali rezultati će biti vrijedni truda.

Ovo je povoljno vrijeme za otplatu dugova, podmirivanje računa i vođenje važnih financijskih pregovora.

Negativne misli i pesimizam mogli bi, međutim, otvoriti vrata financijskim problemima.

Najbolji način da izbjegnu poteškoće jest da ostanu usmjereni na rješenja i izbjegavaju rizična ulaganja.

Kraj kolovoza/avgusta nije idealan za kockanje s novcem.

Ribe

Iako Ribe mogu osjetiti određenu napetost, financijska situacija ide u povoljnom smjeru.

Planetarne energije donose im prilike za povoljne kupovine i korisne odluke.

Međutim, strogo se ne preporučuje posuđivanje novca drugima niti zaduživanje.

Ribe će imati koristi ako dio vremena ulože u učenje i stjecanje novih vještina.

To će im dugoročno otvoriti dodatne izvore prihoda i povećati samopouzdanje.

Astrolozi poručuju: kombinacija discipline, strpljenja i unutarnjeg fokusa bit će najbolji recept za financijski rast, piše atma.

