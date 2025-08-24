Vlasnica restorana otkrila šta nikada ne biste trebali naručiti: To je leglo bakterija

Jedna je korisnica TikToka iz Ujedinjenog Kraljevstva, čija je bliska prijateljica vlasnica restorana, na toj društvenoj mreži otkrila stavke s jelovnika koje bi pod svaku cijenu trebalo izbjegavati. Za jednu kaže da je pravo leglo bakterija.Julia je na TikToku otkrila što bi svakako trebalo izbjegavati prilikom naručivanja u restoranu, a ističe da čak i otmjeni restorani poslužuju neke sastojke koji su legla bakterija, prenosi Daily mail.

Julia kaže da joj je insajderske informacije dala prijateljica koja je vlasnica restorana. Ona joj je rekla da te stvari izbjegava čak i u svom restoranu.

Prvo na popisu su je stavka “Specijaliteti” na jelovniku. Iako se često predstavljaju kao bezopasni i uzbudljivi, zapravo se radi o sastojcima koje se treba brzo potrošiti, prije nego što se pokvare.

“Prikrije se s umakom i ukrasima, i zapravo platite puno novca za jučerašnje ostatke”, rekla je.

Dodaje i da u restoranima koji nisu uz obalu svakako treba izbjegavati školjke.

Treba paziti i na led u pićima, posebno u barovima koji imaju puno prometa. Oni, naime, često nemaju vremena za čišćenje svojih aparata za led.

Ono što i nije tako iznenađujuće je piletina. Kada se ne skuha kako treba, poznata je kao uzrok trovanja salmonelom.

Ali čak i kada je dobro skuhana/ispečena, piletina koja je ostavljena na švedskom stolu idealno je tlo za razmnožavanje bakterija, posebno ako se radi o mjestu s puno ljudi ili ako meso stoji u blizini izvora grijanja.

“To se ne vidi, no nekoliko sati kasnije ćete osjetiti”, rekla je Julia.

Dodala je da ćete možda uštedjeti na obrocima, a možda ćete se i spasiti od noći provedene grleći WC šolju.

Njen je video pregledan gotovo 400.000 puta, a komentatori imaju podijeljena mišljenja,pišu Vijesti

“Nikada ne naručujte s menija s posebnim ponudama, to je jednostavno hrana koja će se taj dan pokvariti i treba je baciti, oni je samo uljepšaju i povećaju cijenu, jedan je od komentara”.

“Nikad ne naručujte ribu u ponedjeljak jer toga dana na mnogim mjestima nema dostave pa je to stara riba”, drugi je komentar.

Neki se ipak ne slažu s ovakvim mišljenjem i ističu da stavka na jelovniku pod nazivom “Specijaliteti‘”ne znači hranu koje se restoran želi riješiti, već se radi o nečemu što su kuhari napravili kako bi uveli promjenu, ili možda jela koja su skuhali mlađi kuhari kako bi glavni kuhari vidjeli koliko su napredovali.

Facebook komentari