OVAN

Dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine kaže da će vam danas pažnju najviše zaokupiti porodična situacija. U odnosima sa članovima familije moguća su sitna nerazumevanja, posebno ujutru. Neko od bližnjih očekuje da se više uključite u zajedničke obaveze. Ako pokažete razumevanje i inicijativu, dan može proteći skladno.

BIK

Danas se osećate mirno i stabilno. Porodica vam pruža podršku, a vi im uzvraćate pažnjom i prisutnošću. Mogući su prijatni razgovori sa starijim članovima porodice, kao i dogovori oko važnih kućnih tema. Veče je pogodno da se okupite oko trpeze.

BLIZANCI

Komunikacija u porodici danas dolazi u prvi plan. Moguće je da ćete voditi duže razgovore ili rešavati nesuglasice koje su ranije bile potisnute. Budite spremni da saslušate druge, ali i da izrazite svoje potrebe. Dan nosi mogućnost da se bolje razumete i povežete sa ukućanima.

RAK

Osećate pojačanu potrebu za bliskošću i toplinom doma. Moguće je da neko od članova porodice prolazi kroz emotivno izazovan period, pa ćete biti u ulozi podrške. Vaša intuicija vam pomaže da razumete šta je drugima potrebno. Danas su važni nežni gestovi i iskren razgovor.

LAV

Dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine kaže da ste u svojoj porodici u centru pažnje, bilo da organizujete okupljanje ili rešavate neku zajedničku stvar. Svi od vas očekuju inicijativu, a vi uživate u toj ulozi. Mogući su i trenuci tenzije ako drugi ne isprate vaš tempo, ali uz malo strpljenja dan će završiti prijatno.

DEVICA

Želite da unesete red i praktičnost u porodični život. Danas uspevate da završite obaveze koje su se nagomilale, a ukućani vas u tome podržavaju. Moguće je i da se neko obrati za pomoć ili savet. Veče vam donosi zasluženi mir i zadovoljstvo zbog učinjenog.

VAGA

Dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine kaže da vam je danas važna harmonija u domu. Mogući su razgovori sa partnerom ili decom o zajedničkim temama, kao i male nesuglasice koje se brzo rešavaju. Ako budete dovoljno taktični, dan može proteći u lepom raspoloženju. Idealno je vreme za zajedničke aktivnosti koje zbližavaju.

ŠKORPIJA

Porodična atmosfera je intenzivna i duboka. Moguće je da će se pokrenuti teme koje su dugo bile potiskivane. Ne izbegavajte razgovor, čak i ako deluje težak. Imate priliku da nešto važno rešite i time donesete mir i sebi i drugima. Više spavajte.

STRELAC

Dan provodite u opuštenoj atmosferi, ali ne bez izazova. Iako već dugo pokušavate da odložite neke porodične teme, ipak će danas doći na dnevni red. Vedri ste i unosite lakoću u svaki razgovor. Idealno je vreme za kraće putovanje sa porodicom ili zajedničku šetnju.

JARAC

Preuzimate odgovornost za porodične obaveze i trudite se da sve funkcioniše kako treba. Moguće je da ćete organizovati kućnr poslove ili pomoćio starijim članovima porodice. Vaše prisustvo danas uliva sigurnost. Veče vam donosi osećaj postignuća i stabilnosti.

VODOLIJA

Donosite novu energiju u porodicu, drugačije ćete rsporediti obaveze u danu, uvodite sitne promene u načinu na koji provodite vreme: Namećete zabavu! Ostali vas prate s radošću, iako ne bez zadržke. Dan će biti izuzetno prijatan ako ostanete otvoreni za kompromise,piše

RIBE

Dnevni horoskop za 24. avgust 2025. godine kaže da vaša osećajnost danas dolazi do izražaja. Povezujete se sa članovima porodice na dubljem nivou. Moguće je da neko od njih pokazuje potrebu za podrškom ili razumevanjem. Vaše prisustvo i blaga reč imaju snažan uticaj. Idealno vreme za zbližavanje kroz razgovor, umetnost ili tihe zajedničke trenutke.

