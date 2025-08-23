Frižider nije najbolje mjesto za skladištenje paradajza, evo kako ćete ga održati svježim

Paradajz je jedna od onih namirnica koje se često konzumiraju, ali većina ljudi ih pogrešno skladišti jer ih ne treba držati u frižideru kako bi zadržale svježinu.

Skladištenje paradajza može biti prava zagonetka za mnoge jer se često čuva u frižideru zajedno s drugim voćem i povrćem, ali to im može uništiti okus i teksturu.

Kitchen Mason otkrio je kako održati paradajz sočnim i ukusnim, inzistirajući na tome da je sobna temperatura idealna za skladištenje.

Najbolje mjesto za čuvanje paradajza je na kuhinjskoj radnoj površini na sobnoj temperaturi. Ipak, držite ih podalje od rerne ili bilo kojeg drugog izvora topline.

Kako biste izbjegli oštećenja na ovoj osjetljivoj namirnici i osigurali da ostane u vrhunskom stanju, preporučuje se da ih složite u ravnu posudu umjesto da ih slažete u duboku posudu. Naime, strategija potiče protok zraka i sprječava oštećenja.

Kad dođe vrijeme velike hladnoće, preporučuje se da paradajz stavite u frižider tek kada dosegnu vrhunac zrelosti, a čak i tada ih je ključno vratiti na sobnu temperaturu prije jela kako bi se sačuvao njihov ukus. Ne biste ih trebali držati u frižideru osim ako nisu narezane.

Održavanje paradajza svježim na sobnoj temperaturi zahtijeva nekoliko jednostavnih koraka. Prvo, uklonite vrijež i stabljike s paradajza jer mogu povući vlagu, uzrokujući gubitak sočnosti ploda. Kako biste spriječili gubitak vlage, paradajz stavite naopako na stranu sa stabljikom, na ravan tanjir.

Skladištenje paradajza na ovaj način ne samo da pomaže u zadržavanju vlage, već i štiti takozvani ožiljak stabljike od bakterija minimizirajući njegovu izloženost, smanjujući rizik od kontaminacije i preranog kvarenja.

