Djevice da ne drame, Lav mora da savlada bijes, a ovaj znak kida ljubomora: Dnevni horoskop za 20. avgust 2025.

Posao: Otvoreni sukobi sa kolegama su neminovni i bilo bi dobro da se povučete iz te male gužve sve dok ne uvidite da kreću prave stvari da se odvijaju. Ljubav: Imaćete stav da treba malo više da izlazite i da se krećete u malo većem društvu. Ne odustajte od zacrtanih ideja, jer možete biti mnogo srećniji. Zdravlje: Solidno.

BIK

Posao: Ukoliko smatrate da vredite mnogo više od prosečnog radnika u vašem poslovnom segmentu neće biti loša ideja da poželite nešto više za sebe i bolji poslovni ambijent. Ljubav: Oni koji su u braku sledi im otrežnjenje na velika vrata i malo veća gužva kada su u pitanju razmirice i sitne opaske partnera. Zdravlje: Posetite stomatologa.

BLIZANCI

Posao: Nije sve u novcu, koliko ste to odavno shvatili da je stvar višeg principa. Ne ostavljajte utisak površne osobe i izborite se za nešto bolje partije na svom poslovnom planu. Ljubav: Imate utisak da je sve u redu i da se neće ništa loše desiti ukoliko se budete više borili za svoje mjesto pod suncem kada su emocije u pitanju. Zdravlje: Pojačavajte dozu vitamina.

RAK

Posao: Volite svoj posao i u tome doslovno užvate. Ostatak akcija ne želite da dijelite sa ostalim članovima vašeg tima, pa se poneko može i protiviti ovome. Ljubav: Ne uviđate ništa posebno kada su pojedina rešenja na emotivnom planu u pitanju. Smatrate da ste sa nekim osobama završili karijeru i ne želite da se vraćate na isto mesto. Zdravlje: Stomačne tegobe mogu biti učestale.

LAV

Posao: Ne žalite se na trenutnu poziciju u većoj meri jer smatrate da su trenutni problem prolaznog karaktera. Pokušajte da savladate svoj bes na vreme ovaj put. Ljubav: Imali ste i lošijih dana pa se ne opterećujete trenutnom situacijom koju vam je partner priredio. Biće boljih dana. Zdravlje: Srčana aritmija.

DJEVICA

Posao: Vi ste danas izuzetno pedantni u svojim poslovnim aktivnostima i nemate nameru da se opredelite za neku sasvim drugu kategoriju od trenutne. Ljubav: Što se emotivnog segmenta tiče ne dramite u vezi onoga što partner ne može trenutno da vam ispuni. Zdravlje: Solidno, danas.

VAGA

Posao: Nije sve u tako lošem raspoloženju što se vaših ličnih finansija tiče koliko ćete morati mnogo više da sarađujete sa svojim poslovnim saradnicima u narednom periodu. Ljubav: Isuviše razmišljate o jednoj osobi koja vam je povremeno okretala leđa. Nije loša ideja da sa tim prekinete. Zdravlje: Pojačana nervoza.

ŠKORPIJA

Posao: Isuviše ste iskusni na polju posla što se tiče segmenta gde se mnogo više dajete trenutno. Ne pokušavajte još uvek nešto posebno da menjate. Ljubav: Ponašate se dovoljno odgovorno i ne želite nikoga da povredite. Isuviše ste dobro raspoloženi da vam neće pasti na pamet prevara, makar pogledom. Zdravlje: Problemi sa kostima.

STRELAC

Posao: Ukoliko sarađujete sa partnerom iz inostranstva, pokušajte da se otvoreno postavite pred poslovnim problemima koje imate i da počnete zajedno da ih rešavate. Ljubav: U polju braka se očekuju povremeni naleti besa partnera pa se suzdržavajte u takvim situacijama od negativnih izliva emocija. Zdravlje: Poslušajte svoje srce.

JARAC

Posao: Poboljšavate svoje radne sposobnosti. Ovo naročito važi za osobe rođene u trećoj dekadi vašeg znaka. Ljubav: Mlađi predstavnoci će pokušati mnogo toga da dobiju kroz kompromise i dogovore. Ne pokazujete naglost skoro nikada i to je vaše tajno oružje. Zdravlje: Pojačavajte ishranu bogatu proteinima.

VODOLIJA

Posao: Pokazali ste veću spremnost od ostalih kolega za nešto više poslovnih aranžmana i počinjete u skorije vreme da radite već nešto jako korisno za sebe. Ljubav: Pojačavate ljubomoru i to vas povremeno emotivno kida. Volite poneku emociju i da sakrijete od očiju javnosti pa odajete utisak tajanstvene osobe. Zdravlje: Ne pokazujete umor.

RIBE

Posao: Volite da se angažujete na dodatnim radnim zadacima, jer smatrate da nemate dovoljno novca od onoga što ste od ranije radili. Ljubav: Ništa novo se ne očekuje na vašem polju emocija sve dok vi ne uvidite da nešto sami treba da preduzmete. Zdravlje: Nesanica.

