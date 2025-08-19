Svaštara

Šta se dešava kada grom udari u električni automobil?

Objavljeno prije 1 sat

Tri munje su pogodile vozilo. Elektronika vozila i putnici su ostali neozlijeđeni.

Udari groma su obično najgori scenario za vozače – iznenadni električni udar koji može uzrokovati značajnu štetu. Međutim, u nedavnom slučaju u Kini , električni automobil je preživio više udara groma neozlijeđen. U gradu Beihai, BYD Song Plus je pogođen tri puta u roku od nekoliko sekundi.Međutim, nije bilo razornih posljedica: Prema Sanyan Techu, ni putnici ni električni automobil uglavnom nisu ozlijeđeni udarom groma: Ni baterija , ni motor, ni elektronika vozila nisu oštećeni, vidljive su samo dvije rupe od progorijevanja na krovu,pišu Vijesti

Tokom grmljavine , uglavnom ste sigurni u automobilu jer se, u slučaju udara groma, metalna vanjština vozila ponaša poput Faradejevog kaveza. To uzrokuje da se električno pražnjenje preusmjerava oko putnika i u zemlju.

U takvoj situaciji, preporučuje se da ne dodirujete bilo koje metalne dijelove unutar vozila koji su povezani s automobilom. Također biste trebali držati prozore i krovni otvor zatvorenima.


