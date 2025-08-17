Počinje sezona djevice: Ova 4 znaka obogatiće se do 23. avgusta, iznenada im stiže velika količina novca

Uskoro počinje sezona Djevice, a položaj zvijezda će pojedinim znakovima Zodijaka više odgovarati, pa će imati prilike da zarade veliki novac.

Merkur je krenuo naprijed, tako da je konačno bolji period za pregovore. Astrološka predviđanja kažu da iznenadni dobitak, zaradu ili premiju do 23. avgusta, mogu da očekuju Djevice, Lavovi, Vage i Blizanci.

Djevica

Sezona vašeg znaka donosi vam poboljšanje na svim životnim poljima. Mars u Vagi donosi vam veliki novac, možda čak na osnovu presude koja će biti u vašu korist.

Vaga

Mars u vašem znaku ukazuje da ćete imati onoliko novca koliko inicijative budete ulagali. Moguća je zarada na osnovu dva posla.

Lav

Sezona Djevice može da vam donese veliku zaradu, naročito ako imate mali biznis koji može da procvjeta u narednom periodu.

Blizanci

Jupiter i Venera u Raku donose vam poklone, ali i osjetno bolju zaradu. Saradnja sa Rakovima može da vam se isplati višestruko.

Pored ova četiri znaka, sreću će imati i Bik koji treba da igra igre na sreću, prenosi Krstarica.

