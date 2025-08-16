Meta pod istragom zbog AI razgovora s djecom

Senator Josh Hawley, republikanac iz države Missouri, objavio je pismo upućeno izvršnom direktoru Mete Marku Zuckerbergu, u kojem traži sve dokumente i komunikaciju u vezi s navodima da su AI chatbotovi kompanije Meta učestvovali u “romantičnim” i “senzualnim” razgovorima s maloljetnicima.
– Imamo jasne politike o tome kakve odgovore AI likovi mogu davati, i te politike zabranjuju sadržaj koji seksualizira djecu, kao i seksualizirane uloge između odraslih i maloljetnika – rekao je portparol kompanije Meta u izjavi za AFP.
Hawley je naveo da će Pododbor za kriminal i borbu protiv terorizma Senatskog odbora za pravosuđe, kojim on predsjedava, istražiti da li generativni AI alati kompanije Meta omogućavaju eksploataciju, obmanu ili druge kriminalne radnje usmjerene protiv djece,pišu Vijesti
Kompaniji Meta je naloženo da sačuva svu relevantnu dokumentaciju i dostavi je Kongresu najkasnije do 19. septembra.
Hawley je istakao i jedan posebno zabrinjavajući slučaj u kojem je navodno AI chatbot kompanije Meta opisao tijelo osmogodišnjeg djeteta kao “umjetničko djelo” i “blago koje duboko cijenim”.