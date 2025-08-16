Žive život punim plućima: Ovi horoskopski znakovi najveći su avanturisti

Znaju se zabaviti i živjeti punim plućima. Prema astrologiji, ova četiri horoskopska znaka vole zabavu i traže uzbuđenja, piše Pinkvilla.

Ovan: Ljudi rođeni u Ovnu uvijek su za izazov. Oni traže adrenalin i spremni su učiniti sve za to. Strastveni su, slobodni i energični. U njima je avanturistički duh koji im omogućuje da budu nesputani, vole zabavu i rizik.

Lav: Lavovi su energični, entuzijastični i puni života. Uvijek su spremni za avanture i isprobavanje novih i bizarnih stvari. Glasni su, ekstrovertirani i avanturistički nastrojeni.

Strijelac: Strijelci žive život na nekonvencionalan način. Sve što žele jest istražiti svijet i otići u najudaljenije krajeve svijeta. Ne mogu mirno sjediti i uvijek su u pokretu. Za njih je život putovanje te stvaranje novih i uzbudljivih uspomena.

