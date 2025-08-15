Ova 2 znaka konačno ulaze u zlatni period – počinje tačno 5. septembra

Saznaj jesi li među sretnicima

Od 5. rujna, astrološki pejzaž se mijenja – ali ne za sve. Dva horoskopska znaka ulaze u svoj zlatni period, i to ne samo simbolično. Počinje vrijeme kad se stvari napokon pokreću, kad sreću više ne treba ganjati jer ona dolazi sama, a ono što je bilo zamagljeno – postaje jasno.

Ko su sretnici?

Lav – stiže priznanje koje si dugo čekao

Lavovi, pripremite se. Nakon mjeseci borbe sa samopouzdanjem, financijama i emotivnim previranjima, 5. rujna donosi potpuni preokret. Sunce, vaš astrološki vladar, ulazi u aspekt koji vam vraća moć – ali ne onu površnu, već onu unutarnju.

Bi ćete primijećeni, pohvaljeni i, najvažnije – poštovani. Na poslu vam se otvara prilika koju niste mogli ni zamisliti, a u ljubavi dolazi osoba koja vas vidi točno onako kako želite biti viđeni.

Praktičan savjet: ne ignorirajte pozive, poruke, ni slučajne susrete – sve može biti znak.

Strijelac – intuicija postaje tvoje najjače oružje

Strijelci, od 5. rujna vaša intuicija postaje nepogrešiva. Ako ste dosad sumnjali u svoje osjećaje – vrijeme je da ih počnete slušati. Ulazite u razdoblje u kojem ono što ste potiskivali dolazi natrag – kao dar.

Financije se stabiliziraju, ali ne kroz naporan rad, već kroz ideje koje dolaze niotkuda. Ljubavni život dobiva novu dubinu, a površni odnosi – ili nestaju, ili se transformiraju.

Praktičan savjet: zapisujte snove, unutarnje poruke i ideje – poslužit će vam kao vodič.

Zašto baš 5. rujna?

Astrološki gledano, tog dana dolazi do snažnog aspekta između Sunca i Jupitera, planeta koje simboliziraju rast, širenje i osobnu snagu. Taj dan predstavlja energetski portal za Lavove i Strijelce, jer su direktno povezani s ovim tranzitom.

Ako ste jedan od njih – ne ignorirajte znakove. Ako niste – promatrajte i učite, jer i vi možete otkriti nešto novo o vjeri u sebe.

Kako iskoristiti ovaj period?

Nemojte čekati da vam “sreća pokuca na vrata”. Zlatni period ne znači pasivnu sreću, već aktivnu moć. Pišite ciljeve, mijenjajte rutine, budite hrabri u komunikaciji.

Lavovi – dopustite si pokazati ranjivost.

Strijelci – vjerujte tišini i unutarnjim porukama, prenosi Novi.

