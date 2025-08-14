Ruski astrolog tvrdi: Ova 2 znaka će osvojiti premiju ili se obogatiti – i to već do novembra

U moru svakodnevnih astroloških prognoza, ruski astrolog Pavel Globa izdvaja se preciznošću i smjelim tvrdnjama. Ovoga puta njegova najnovija analiza izazvala je pravu buru među ljubiteljima horoskopa – tvrdi da će dva znaka do kraja studenoga doživjeti financijski procvat – bilo kroz dobitak na lutriji, nasljedstvo ili iznenadnu poslovnu priliku.

Ko su sretnici?

Prema Globi, najveću šansu za obogaćivanje imaju Lav i Strijelac. Lavovima se otvaraju vrata zahvaljujući kontaktima s inozemstvom, dok Strijelci mogu očekivati neočekivan priljev novca – bilo kroz investiciju koja konačno donosi plodove, bilo kroz igru na sreću.

Lav – vrijeme je da zablistaš

Lavovi su već neko vrijeme pod utjecajem planeta koje im donose prilike za širenje i rast. Ako ste Lav, sada je pravi trenutak da riskirate – ali promišljeno. Globa savjetuje da obratite pozornost na ponude koje dolaze iznenada, osobito one koje uključuju suradnju sa strancima ili online projekte.

Strijelac – sreća ti kuca na vrata

Za Strijelce, iduća tri mjeseca donose neočekivane preokrete. Ako ste imali osjećaj da tapkate u mjestu, pripremite se – novac može stići iz pravca koji niste ni razmatrali. Globa savjetuje da ne ignorirate intuiciju i da se ne bojite uložiti u ono što vam „miriše“ na uspjeh.

Je li ovo prilika koju ste čekali?

Iako astrologija nije egzaktna znanost, mnogi tvrde da Globa rijetko griješi. Ako ste Lav ili Strijelac, možda je vrijeme da poslušate zvijezde. A ako niste – ne očajavajte. Sreća se mijenja, a zvijezde se pomiču. Važno je da budete budni i otvoreni za prilike koje dolaze. prenosi Novi.

