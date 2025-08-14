Rakovi, ovo je vaš trenutak – godina iz snova počinje sada!

Jupiter – planeta sreće, obilja i velikih prilika – 9. juna ulazi u ovaj znak i tu ostaje narednih godinu dana, donoseći talas promjena koje mogu potpuno preokrenuti život.

Jupiter u Raku je u svojoj najjačoj poziciji, jer je ovdje egzaltiran. To znači da ispoljava sve svoje najbolje osobine – obilje, sreću, emotivnu toplinu i snažnu zaštitničku energiju. Ova kombinacija posebno jača porodične vrijednosti, pruža stabilnost i otvara vrata novim poslovnim i emotivnim mogućnostima.

Astrolozi ističu da će Rakovi u ovom periodu moći da prošire porodicu, sklope brak, započnu unosne poslovne projekte ili značajno poboljšaju materijalnu situaciju. Energija Jupitera podstiče brižnost, velikodušnost i sposobnost da se oko sebe stvori sigurno i toplo okruženje.

Kako Jupiter kroz svaki znak prolazi tek jednom u 12 godina, jasno je da je pred Rakovima vrijeme koje se ne propušta. Godina sreće počinje 9. juna – i traje do ljeta 2026! prenosi Novi.

