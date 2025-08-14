Svaštara

Kao grom iz vedra neba, stižu pare brzinom munje: Ova 3 horoskopska znaka će upasti u keš, iznenadni priliv novca do 21. avgusta

Astrološke prognoze za drugu polovinu avgusta donose uzbudljive vijesti za tri horoskopska znaka.

Planete i njihovi međusobni aspekti ukazuju na povećane šanse za novčane dobitke, posebno kroz igre na sreću i neplanirane prilike.

Do 21. avgusta, energija Sunca, Jupitera, Venere i Urana stvara povoljan trenutak za one koji vjeruju u intuiciju i ne boje se da okušaju sreću. Djevice, Strijelčevi i Bikovi nalaze se u posebnom fokusu, jer ih očekuju iznenadne nagrade, finansijski obrti i prilivi koji mogu značajno popraviti kućni budžet.

Djevice će biti pod snažnim uticajem Sunca koje ulazi u njihov znak, što donosi iznenadne novčane prilive kroz tikete, nagradne igre ili vredne poklone.

Strijelčevima Jupiter otvara mogućnosti za nagrade, a intuicija im pomaže da prepoznaju pravi trenutak da okušaju sreću.

Bikovi, uz podršku Venere i Urana, mogu očekivati iznenađujuće dobitke, često kada najmanje očekuju, i to kroz spontane odluke ili neplanirane situacije, piše naj žena.


