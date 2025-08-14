Čuveni astrolog tvrdi: Ova dva znaka treba da igraju igre na sreću, osvojit će premiju već do novembra

U svijetu svakodnevnih astro prognoza, ruski astrolog Pavel Globa izdvaja se preciznošću i direktnim prognozama. Njegova najnovija analiza izazvala je pravu buru među ljubiteljima horoskopa: prema Globinoj prognozi, dva znaka očekuje finansijski uspeh do kraja novembra – bilo kroz dobitak, nasledstvo ili neočekivane poslovne prilike.

Ko su srećnici?

Globa ističe da Lavovi i Strijelčevi imaju najveće šanse za bogaćenje. Lavovi će profitirati kroz kontakte sa inostranstvom i poslovne projekte koji donose rast, dok Strijelčevi mogu očekivati neočekivane prilive novca – od investicija koje konačno daju rezultate do iznenadnih srećnih okolnosti.

Lav – pravo vrijeme da zablistaš

Planete su na strani Lavova i donose šanse za širenje i rast. Globa savjetuje da se ne bojite rizika, ali da postupate pametno. Obratite pažnju na ponude koje dolaze neočekivano, naročito one vezane za saradnju sa strancima ili online projekte.

Strijelac – sreća ti kuca na vrata

Naredna tri mjeseca donose Strijelčevima iznenadne preokrete. Ako ste osećali da tapkate u mjestu, pripremite se – novac može stići iz pravca koji niste ni razmatrali. Globa savetuje da pratite intuiciju i ne oklijevate da uložite u ono što „miriše“ na uspjeh.

Iako astrologija nije egzaktna nauka, Globa važi za jednog od rijetkih astrologa čije prognoze često pogađaju. Ako ste Lav ili Strelac, možda je pravo vreme da poslušate zvezde. A ako niste – ne očajavajte. Sreća se miijenja, a zvijezde se pomjeraju. Važno je biti budan i otvoren za prilike koje vam dolaze, piše naj žena.

