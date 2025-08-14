Keltski horoskop otkriva skrivene strane vaše ličnosti i sudbinu koja vas čeka

On nam otkriva najmanje jedan djelić naše ličnosti koji do sada nismo znali, ali nam daje i jasne smjernice za budućnost i na taj način nam nagovještava kakva nas sudbina očekuje.

Jelen (24. decembar – 20. januar)

Strpljiv, dosljedan, ozbiljan. Bez sumnje, ovo su ljudi plemenite prirode i može im se vjerovati. Međutim, oni mogu preći sve granice kako bi postigli ono što žele.

Njihova najveća mana je što su skloni ciljem opravdati sredstva.

Mačka (21. januar – 17. februar)

Pametna, šarmantna i privlačna osoba. Oni znaju kako da udovolje drugim ljudima, ali i da budu u centru pažnje. U ljubavnim vezama mogu biti pomalo manipulativni i skloni igrama.

Izvana djeluju graciozno i hladno, ali iznutra su često vrlo nesigurni.

Zmija (18. februar – 17. mart)

Izuzetno su radoznali i skloni da pređu granice i rizikuju u životu. Rođeni su kao pobjednici i snažno se bore za svoje ambicije. To su skoro uvijek uspješni ljudi.

Međutim, pronalaze balans između porodičnog i poslovnog aspekta života.

Lisica (18. mart – 14. april)

Lukavi, hrabri i veoma uvjerljivi. Ovo je energija u svom najčistijem obliku.

Međutim, oni su u stanju da uđu u avanturu, potpuno ne mareći za posljedice. Spremni su da svaku situaciju preokrenu u svoju korist. Izuzetno su sposobni.

Bik (15. april – 12. maj)

Ovo su prijatni ljudi koji će donijeti radost u vaš život. Njihovoj taktičnosti dive se mnogi ljudi. Međutim, teško kontrolišu riječi u situacijama kada su povrijeđeni. Komunikacija im može biti prednost, ali i najveća mana. Kao prijatelji su sjajni i nevjerovatni, ali kao neprijatelji surovi.

Morski konjić (13. maj – 9. juni)

Ovo je fleksibilna ličnost sposobna da se prilagodi svakom okruženju. Ako se uhvati posla, sigurno će ga dovesti do uspješnog kraja. Međutim, ovi ljudi su podložni laskanju. U ljubavnim odnosima mogu biti izuzetno taktični, pa čak i skloni igricama.

Slavuj (10. juni – 7. juli)

To su pojedinci koji mogu podržati i motivisati bilo koju osobu. Imaju razvijenu empatiju, osjećaju tugu drugih na fizičkom nivou i nastoje pomoći i brinuti o onima kojima je to potrebno. Međutim, s njima je teško izgraditi lični odnos. Sav žar svoje duše daju drugim ljudima.

Konj (8. juli – 4. august)

Svojevrsni, tvrdoglavi, uporni, osvetoljubivi. Međutim, za prijatelje su spremni dati sve što imaju. Njihov vatreni temperament ih vodi da u životu budu pobjednici, a u ljubavi su skloni konfliktima i teško pronalaze drugu polovinu.

Losos (5. august – 1. septembar)

Slušaju i upijaju svaku informaciju, skloni su stalnom razvijanju intelekta. Imaju strogu samokontrolu, nikada se ni sa kim ne svađaju. Ovi ljudi su naklonjeni društvu i uživaju poštovanje svog okruženja. Njihovo srce izgleda hladno i zatvoreno, a zapravo je nježno i krhko.

Labud (2. septembar – 29. septembar)

To su obično ljudi sa stilom. Imaju osjećaj za estetiku. Oni znaju kako uživati u ovom svijetu. Međutim, mogu biti arogantni. Više vole komunicirati s ljudima iz svog kruga, teško sklapaju nova poznanstva. Imaju mnoge sposobnosti i talente.

Leptir (30. septembar – 27. oktobar)

Ovo su izuzetno pozitivni ljudi – optimisti po prirodi. Savesni su i nenametljivi.

Skloni su idealizaciji drugih ljudi, ali ako se razočaraju, zauvek prekidaju. Njihova mana je što mogu biti pritajeni narcisi.

Pas (28. oktobar – 24. novembar)

U stanju su biti vjerni cilju, prijateljima i voljenoj osobi. Međutim, ako ih povrijedite, mogu zauvijek otići i postati ravnodušni. Ovi ljudi će vam uvijek dati podršku, ali mogu biti posebno osjetljivi. U ljubavi se često razočaraju, ali vjeruju u vječnu ljubav sve dok je ne pronađu.

Jastreb (25. novembar – 23. decembar)

Dominantan po prirodi. Uvijek ostvaruje svoje ciljeve i ispunjava svoja obećanja. Možete se osloniti na njega. Mnogi ljudi bi voljeli da ga imaju u svom životu. Međutim, poštuje samo sebi jednake i uvijek može željeti uspostaviti nadmoć nad drugima, piše Krstarica.

