SEDMIČNI HOROSKOP od 18.8. do 24.8. – Najsretniji znakovi će biti Blizanac, Rak, Lav

Ovan

LJUBAV: Vjerojatno ćete se dobro zabavljati. Mnogi će osjetiti privlačnost prema osobi s kojom rade, a koja će im unijeti veliku svježinu u život. Oni u duljim vezama bit će vrlo kreativni i odlazit će zajedno na vrlo zanimljiva mjesta. Dosta će pričati.

KARIJERA: Napredovanje u karijeri bit će izgledno, ali za vas i naporno. Potrebna je bolja organizacija, kako planova, tako i same realizacije posla. Tu ćete baš vi biti na dobitku jer vam trenutačno ne nedostaje energije. Računajte i na stresove.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebna je redovna relaksacija.

Bik

LJUBAV: U idućim danima vaši će odnosi napredovati u pozitivnom pravcu, a vi ćete postati otvoreniji i raspoloženiji za ljubav. Voljena osoba opet će vas obasipati nježnostima, a vi ćete joj jednako uzvraćati. Samci će imati sve više udvarača.

KARIJERA: Možda još čekate odgovore na neka pitanja. Kako će oni zasad izostati, morat ćete se snaći s onim što znate i imate. Za vas to neće biti neki problem, ali bit će onih koje će i dalje trebati upućivati. Pomozite im svojim znanjem i dobrom voljom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

Blizanci

LJUBAV: Nećete biti u očekivano ljubavnoj formi. Ponekad ćete se čak osjećati frustrirano, ali to ćete vrlo brzo zaboravljati. Ponašat ćete se nemarno i nekonvencionalno. Druga strana neće vas uvijek razumjeti. Objasnite što vas muči, ali i pokažite dobru volju.

KARIJERA: Tko god da vam pokuša prigovoriti, vi ćete mu odgovoriti. Nije idealno, ali ponekad si nećete moći pomoći. Oni koji su drugima šefovi bit će u velikim iskušenjima. Oni koji imaju šefove, bit će u malo manjim. Bilo bi bolje suzdržati se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Spustite loptu na vrijeme.

Rak

LJUBAV: Mašta i stvarnost miješat će vam se u ljubavnom životu gotovo svakodnevno. Možda ćete idealizirati voljenu osobu pripisujući joj osobine koje u realnosti nema ili ćete pak tražiti nemoguće Trebate se spustiti na zemlju. To je zdravo.

KARIJERA: Moguće je da će izaći na vidjelo nešto što se dugo čekalo. To će uzrokovati novi vjetar u leđa vama, ali i pokrenut će posao u novom smjeru. Svi će se prilagođavati. Vi ćete biti osoba od povjerenja. Nekima ćete biti primjer kako treba raditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete svijet oko sebe.

Lav

LJUBAV: Bit ćete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslijedit će ugodne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činit će vam se da je sve moguće. Bit ćete otvoreni i imati povjerenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

KARIJERA: Bit ćete učinkoviti u obavljanju poslova, ali nisu nemoguće oštrije riječi. Mogle bi dogoditi da vas pogrešno protumače ili krivo shvate. Zato se potrudite biti što jasniji ili ne objašnjavajte ništa ako ne morate. Držite se pravila struke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko nije savršen.

Djevica

LJUBAV: Privlačit će vas mnoge skrivene stvari. Neki će se mučiti s mogućnošću tajne ljubavne veze. Strasti vam neće dati mira i vodit ćete u sebi jaku borbu između razuma i osjećaja. Bilo bi bolje povesti za za razumom. Preispitajte se.

KARIJERA: Ustanovljena su novi obrasci ponašanja i dnevnog reda na radnom mjestu. Treba postupati po tome. To što je naporno, naporno je, ali nemate kud. Prihvatite nove izazove i nosite se s njima uz pomoć bolje organizacije poslovanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam došao neki sport.

Vaga

LJUBAV: Kako tjedan bude odmicao, vi ćete primijetiti da se vaši osobni odnosi počinju poboljšavati. To će vas ohrabriti da budete otvoreniji i da smjelije pristupate osobama suprotnog spola. Oni koji već jesu u vezi bit će još bliži jedno drugome.

KARIJERA: Nakon postavljanja dobrih financijskih temelja, nastavit ćete graditi dalje. Mnogi će ovih dana preispitivati svoju listu poslovnih prioriteta i planova. Mijenjat će ono što im je na prvom mjestu. Bit će otvoreniji za određene rizike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite koji vam sport odgovara.

Škorpion

LJUBAV: Tijekom ovog tjedna vama će se svakodnevno otvarati ljubavna vrata. Primijetit ćete to po tome što se sve češće i sve jače smijete ili po tome što vas voljena osoba u svakom trenutku podržava. Počet ćete disati punim plućima i dopustiti sebi više uživanja.

KARIJERA: Gledat ćete što bolje iskoristiti priliku koja je pred vama. Neki će zbog toga biti spremni raditi prekovremeno. Bit će i onih kojim će biti ponuđen zanimljiv posao povezan s važnim projektom. Trebate se samo dobro organizirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se naspavajte.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete zatvoreniji više nego inače. To će katkada izazivati zbrku u odnosima jer drugima nećete biti jasni. Pazite da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku ili da netko ne odustane od udvaranja prema vama. Dajte do znanja do čega vam je stalo.

KARIJERA: Možete više od onog što mislite. Ugledni ljudi će vas podržati, ali još ne stižu potrebna očitovanja. Zbog svega trebat će strpljenja. Radite dalje bez previše pitanja, jer uskoro ćete dobiti očekivano. Budite profesionalni i ozbiljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Otkrijte svoje talente.

Jarac

LJUBAV: Idućih dana vama će se sve više otvarati ljubavna vrata. Primijetit ćete to po tome što se opet sve češće smijete ili što vas voljena osoba opet počinje podržavati. Počet ćete disati punim plućima i priuštit ćete sebi i voljenoj osobi više uživanja.

KARIJERA: Dobit ćete očekivane odgovore. Sad možete nastaviti raditi mirnije, a i planiranje se može nastaviti sa svim potrebnim informacijama. U usporedbi s drugima oko vas, vi ćete djelovati sigurno i stabilno. Budite ono što jeste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Umjetnost će vam osvježiti dane.

Vodenjak

LJUBAV: Sad već možete lakše komunicirati s voljenom osobom. Tako će na dnevni red doći i preispitivanja nekih dvojbi iz vaše ljubavne prošlosti. Partner će vas rado saslušati, ali isto očekuje i od vas. Imajte to na pameti kad se počnete povjeravati jedno drugom.

KARIJERA: Suradnja između vas i drugih obnovit će se uz pomoć novih informacija koje su se čekale. Sve će biti postavljeno na novim osnovama, a vi ćete se trebati naći u novoj ulozi. Trebat će vam neko vrijeme da se prilagodite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite predrasude, budite otvoreni.

Ribe

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, te u svakom trenutku spremni za razgovore. Mnogi će razvijati svoju društvenu crtu. Ako već jeste u vezi, partner će biti sklon više se vezati za vas. Ipak, nešto će nedostajati. Kasnije ćete shvatiti što je to.

KARIJERA: Osjetit ćete blagi pad interesa za posao. Pokušavat ćete obnoviti neke stare kontakte koji obećavaju. To će zapravo biti najbolji dio radnog tjedna. Sve ostalo bit će vam pomalo dosadno. Na neki način, najbolje će biti onima koji ne rade.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko može, neka putuje, piše ehoroskop.net.

