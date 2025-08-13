Iz prodaje se povlači jedna od omiljenih pasti za zube

SRS je naveo da je dobio međunarodna upozorenja o proizvodu od zdravstvenih vlasti u Brazilu, Ekvadoru i Meksiku.

Do danas nisu prijavljeni incidenti koji utiču na zdravlje zuba stanovništva Salvadora zbog upotrebe paste za zube.

Međutim, SRS je pozvao stanovnike Salvadora da kontaktiraju zdravstvene jedinice ako osjete simptome.

Simptomi koje je SRS opisao u vezi sa upotrebom paste za zube “Colgate Total Clean Mint” uključuju iritaciju usne duplje, upalu desni, uporni bol u usnoj duplji, osjetljivost zuba, afte ili alergijske reakcije povezane sa upotrebom ove paste za zube i kamen u ustima, prenosi “24Sedam“.

🚨 Alerta sanitaria por crema dental El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria para el retiro del mercado del producto Colgate Total Clean Mint , ante reportes sobre posibles efectos adversos asociados a su uso. La medida se suma a las alertas ya emitidas en México,… pic.twitter.com/LV1Itm4joj — Canal Antigua (@CanalAntigua) August 8, 2025

