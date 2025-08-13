Svaštara

Iz prodaje se povlači jedna od omiljenih pasti za zube

6.6K  
Objavljeno prije 2 sata

Uprava za zdravstvenu regulativu (SRS) El Salvadora saopštila je ove subote, 9. avgusta, da je naredila povlačenje paste za zube “Colgate Total Clean Mint” sa nacionalnog tržišta zbog neposrednih rizika po zdravlje zuba.

 pasta - ixnio

SRS je naveo da je dobio međunarodna upozorenja o proizvodu od zdravstvenih vlasti u Brazilu, Ekvadoru i Meksiku.

Do danas nisu prijavljeni incidenti koji utiču na zdravlje zuba stanovništva Salvadora zbog upotrebe paste za zube.

Međutim, SRS je pozvao stanovnike Salvadora da kontaktiraju zdravstvene jedinice ako osjete simptome.

Simptomi koje je SRS opisao u vezi sa upotrebom paste za zube “Colgate Total Clean Mint” uključuju iritaciju usne duplje, upalu desni, uporni bol u usnoj duplji, osjetljivost zuba, afte ili alergijske reakcije povezane sa upotrebom ove paste za zube i kamen u ustima, prenosi “24Sedam“.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh