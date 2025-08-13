Znate li u kojem se znaku horoskopa rađa najviše ljudi?

Statistika otkriva da jedan znak uvjerljivo prednjači po broju rođenih, a razlog se krije u vrlo zanimljivom spoju biologije, godišnjih doba i pomalo romantičnih blagdanskih trenutaka.

Prema populacijskim i sezonskim podacima o rođenjima, najčešći astrološki znak je djevica, odnosno osobe rođene između 23. kolovoza i 22. rujna.

Taj podatak nije slučajan – kraj ljeta i rujan globalno su vrijeme kad se rađa najviše djece. Glavni razlog krije se u sezonalnosti začeća: blagdanski i zimski mjeseci te početak proljeća često donose više trudnoća, a devet mjeseci kasnije – eto rujanskih beba.

Djevicavlada od 23. kolovoza do 22. rujna. Zanimljivo, 27. kolovoza jedan je od najčešćih datuma rođenja na svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, a to znači da ga dijeli velik broj djevica, prenosi zadovoljna.hr.

Djevice su zemljani horoskopski znak kojim vlada Merkur te su mutabilne prirode. Toj astrološkoj modalnosti (postoje još i kardinalna i fiksna modalnost) pripadaju i blizanci, strijelac i ribe. Ti znakovi obilježeni su prilagodljivošću, fleksibilnošću i sposobnošću da se lako mijenjaju ovisno o okolnostima.

Za djevicu to znači:

Praktična prilagodba – lako prilagođava planove kako bi sve funkcioniralo što bolje.

Analitična fleksibilnost – sposobna je sagledati više kutova i promijeniti pristup ako vidi da nešto ne ide.

Poveznica između godišnjih doba – mutabilni znakovi dolaze na kraju sezona; djevica zatvara ljeto i priprema teren za jesen, što simbolički predstavlja završavanje stvari i prelazak u novu fazu.

U praksi, mutabilnost djevice znači da će se često snaći i u promjenjivim okolnostima, ali uvijek uz dozu reda, logike i analize. Djevice su također analitične, precizne, praktične i odane, s izraženim osjećajem odgovornosti. Teže savršenstvu, vole red i organizaciju, a pritom imaju i izraženu želju pomoći drugima.

S kim se djevica najbolje slaže?

U prijateljstvu se odlično razumiju s bikom i jarcem, koji dijele slične vrijednosti i životni tempo, te s rakovima i škorpionima, čija im emotivna dubina i odanost odgovaraju.

Kao idealni partneri djevici najčešće se ističu jarac i rak. Jarac donosi stabilnost, a rak toplinu i sigurnost. S bikom dijele mir i ljubav prema domu, dok sa škorpionom mogu imati intenzivnu i strastvenu vezu.

Facebook komentari