Evo šta se dešava u tijelu kad pojedete džigericu

Jetra se često nađe na jelovniku kad poželimo pojesti nešto „zdravo i jako“. Prepuna je željeza, vitamina A, B12 i proteina – sve zvuči kao pravi jackpot za organizam. No, kao i kod svega što djeluje predobro da bi bilo istinito, postoji kvaka.

Što se događa u tijelu kad pojedete dđžigericu odnosno jetru?

Kada pojedete porciju jetre, tijelo dobiva snažan val hranjivih tvari. Željezo poboljšava krvnu sliku, vitamin A podržava vid, kožu i imunitet, dok B12 utječe na energiju i živčani sustav. Zvuči kao idealan obrok, zar ne?

Ali ako se jede često – tu nastaje problem. Previše vitamina A može izazvati mučninu, vrtoglavicu, pa čak i oštećenje jetre. Željezo se, ako se unosi u velikim količinama, može taložiti u tijelu, što povećava rizik od srčanih bolesti. Dakle, jetra jest zdrava – ali samo kad se konzumira pametno.

Koliko često je „pametan izbor“?

Nutricionisti preporučuju da se jetra jede najviše jednom sedmično. To je dovoljno da se iskoriste svi njezini benefiti, a da se izbjegnu potencijalni rizici. Ako imate problema s jetrom, povišenim željezom u krvi ili uzimate dodatke vitamina A, svakako se posavjetujte s liječnikom prije nego je uvrstite u prehranu.

Tko bi je trebao izbjegavati ili jesti rjeđe?

Trudnice, djeca i osobe s poremećajem metabolizma željeza moraju biti posebno oprezne. Za njih previše vitamina A može biti štetno, a željezo se u njihovu tijelu može brže akumulirati nego kod drugih.

Jetra jest pravi „lijek s tanjura“, ali – kao i svaki lijek – treba je uzimati u pravoj mjeri. Nije za svaki dan, nije za svakoga, ali ako se jede promišljeno, može biti izvrstan saveznik vašem zdravlju. prenosi novi.

