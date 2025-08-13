Svaštara

U ova tri znaka rađaju se ljudi koji uvijek dobiju što žele

7.3K  
Objavljeno prije 1 sat

Neki ljudi jednostavno znaju kako ostvariti svoje ciljeve.

Neki ljudi jednostavno znaju kako ostvariti svoje ciljeve. Nije stvar u sreći, nego u njihovoj odlučnosti, strpljenju i vještini pregovaranja. U horoskopu postoje tri znaka kojima se vrata otvaraju čak i kad izgledaju zaključana.

Bik

Bikovi znaju čekati pravi trenutak. Njihova upornost i miran pristup znače da rijetko odustaju, a kad nešto žele, spremni su se boriti do kraja.

Škorpion

Škorpioni imaju izniman instinkt i znaju kako pristupiti ljudima. Kombinacija karizme i odlučnosti pomaže im da postignu ciljeve koje drugi smatraju nemogućima.

Jarac

Jarci rijetko ulaze u nešto nespremni. Svojim preciznim planiranjem i marljivošću polako, ali sigurno, dolaze do svega što su zamislili, piše index.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh