Svaštara

Ne podnose nepravdu: Znakovi koji se uvijek zauzimaju za slabije

5.5K  
Objavljeno prije 42 minute

Neki horoskopski znakovi ne mogu stajati po strani kad vide nepravdu.

index.hr

Neki horoskopski znakovi ne mogu stajati po strani kad vide nepravdu. Njihov osjećaj za pravednost je snažan, a hrabrost ih tjera da reagiraju, bez obzira na posljedice.

Ovan

Ovan se neće dvaput pitati hoće li reagirati. Kad vidi nepravdu, odmah staje u obranu slabijeg.

Vaga

Vage vjeruju u ravnotežu i jednakost. Njihova snaga je u sposobnosti da uvjere druge i potaknu promjene mirnim putem.

Strijelac

Strijelci ne biraju riječi kad se bore za istinu. Njihova strast prema slobodi tjera ih da uvijek podrže one koji su nepravedno tretirani, piše index.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh