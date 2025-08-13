Ne podnose nepravdu: Znakovi koji se uvijek zauzimaju za slabije

Neki horoskopski znakovi ne mogu stajati po strani kad vide nepravdu. Njihov osjećaj za pravednost je snažan, a hrabrost ih tjera da reagiraju, bez obzira na posljedice.

Ovan

Ovan se neće dvaput pitati hoće li reagirati. Kad vidi nepravdu, odmah staje u obranu slabijeg.

Vaga

Vage vjeruju u ravnotežu i jednakost. Njihova snaga je u sposobnosti da uvjere druge i potaknu promjene mirnim putem.

Strijelac

Strijelci ne biraju riječi kad se bore za istinu. Njihova strast prema slobodi tjera ih da uvijek podrže one koji su nepravedno tretirani, piše index.

Facebook komentari