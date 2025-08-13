Ne podnose nepravdu: Znakovi koji se uvijek zauzimaju za slabije

Neki horoskopski znakovi ne mogu stajati po strani kad vide nepravdu. Njihov osjećaj za pravednost je snažan, a hrabrost ih tjera da reagiraju, bez obzira na posljedice.
Ovan
Ovan se neće dvaput pitati hoće li reagirati. Kad vidi nepravdu, odmah staje u obranu slabijeg.
Vaga
Vage vjeruju u ravnotežu i jednakost. Njihova snaga je u sposobnosti da uvjere druge i potaknu promjene mirnim putem.
Strijelac
Strijelci ne biraju riječi kad se bore za istinu. Njihova strast prema slobodi tjera ih da uvijek podrže one koji su nepravedno tretirani, piše index.