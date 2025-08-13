Svaštara

U ljubavi ne gube vrijeme: Najiskreniji horoskopski znakovi

Objavljeno prije 33 minute

Neki ljudi ne znaju za ljubavne igre ni kompliciranje.

Neki ljudi ne znaju za ljubavne igre ni kompliciranje. Kad im se neko sviđa, to jasno pokažu. U horoskopu postoje znakovi koji su otvoreni, izravni i potpuno iskreni u ljubavi.

Rak

Rakovi ne znaju skrivati osjećaje. Kad vole, to se vidi u svakom pogledu i gesti – i nikada ne ostavljaju drugu osobu u nedoumici.

Lav

Lavovi vole strastveno i ne boje se to pokazati. Njihova iskrenost i toplina osvajaju bez puno riječi.

Strijelac

Strijelci vjeruju da je iskrenost jedini način za zdravu vezu. Ako nešto osjećaju, to će reći odmah, bez okolišanja, piše index.


