U ljubavi ne gube vrijeme: Najiskreniji horoskopski znakovi

Neki ljudi ne znaju za ljubavne igre ni kompliciranje. Kad im se neko sviđa, to jasno pokažu. U horoskopu postoje znakovi koji su otvoreni, izravni i potpuno iskreni u ljubavi.

Rak

Rakovi ne znaju skrivati osjećaje. Kad vole, to se vidi u svakom pogledu i gesti – i nikada ne ostavljaju drugu osobu u nedoumici.

Lav

Lavovi vole strastveno i ne boje se to pokazati. Njihova iskrenost i toplina osvajaju bez puno riječi.

Strijelac

Strijelci vjeruju da je iskrenost jedini način za zdravu vezu. Ako nešto osjećaju, to će reći odmah, bez okolišanja, piše index.

