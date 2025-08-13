Otkrijte koji su vaši sretni dani u periodu od 12. do 18. avgusta

Ovan

Stalo vam je da poboljšate svoju poziciju u odnosu na ostale saigrače i vješto kalkulirate u raznim situacijama. Važno je da nametnete svoj stil igre kako biste ostvarili maksimalne rezultate: u srijedu, četvrtak i ponedjeljak. Prema potrebi računajte i na svoje skrivene adute. Izbjegavajte direktan utjecaj crno-crvene boje u utorak i subotu.

Bik

Postoje različite mogućnosti izbora, ali vi imate sjajan impuls i umijete prepoznati svoju dobitnu kombinaciju. Učinite sve što je potrebno kako biste ostvarili svoje takmičarske ciljeve: u utorak, petak i nedjelju. Obavezno računajte na pozitivan utjecaj parnih brojeva. Važno je da sačuvate dobru poziciju u četvrtak i ponedjeljak.

Blizanci

Pravo umijeće je da upotrijebite sve adute koje imate na raspolaganju kako biste ostvarili neki uvećani dobitak ili maksimalne rezultate. Nalazite se pod sjajnim takmičarskim i planetarnim utjecajem: u utorak, četvrtak i subotu. Važno je da se povučete u kritičnom trenutku ili da sačuvate sve svoje interese u petak i nedjelju.

Rak

Umijete procijeniti povoljnu priliku. U zavisnosti od svojih takmičarskih aspiracija upotrijebite neku provjerenu formulu koja garantira uvećani dobitak: u utorak, četvrtak i subotu. Potrebno je da se povučete u kritičnom trenutku, kako biste sačuvali svoj ulog i što bolju poziciju u odnosu na sve ostale saigrače u srijedu i petak.

Lav

Znate se prilagoditi na različite uslove igre i upotrijebiti sve prednosti kojima raspolažete u odnosu na ostale saigrače. Nalazite se pod utjecajem faktora sreće: u utorak, četvrtak i nedjelju. U zavisnosti od takmičarskih okolnosti računajte na svoje skrivene adute. Izbjegavajte direktan utjecaj crno-crvene boje u petak i ponedjeljak.

Djevica

Nalazite se u sjajnoj takmičarskoj formi i uporno forsirate svoje ciljeve. Ponekad sklonost ka riziku djeluje kao velika prednost u odnosu na ostale saigrače i donosi značajniji uspjeh. Na vama je da prepoznate svoju dobitnu kombinaciju u utorak, srijedu i ponedjeljak. Izbjegavajte neke ekstremne situacije u četvrtak i petak.

Vaga

Stalo vam je da trijumfujete na različitim takmičarskim stranama. Upotrijebite neke tajne adute kako biste uspješno ostvarili svoje ciljeve u utorak, srijedu i nedjelju. Možete računati i na pozitivane utjecaje bijele boje. Ako se nalazite u zoni visokog rizika, obavezno izbjegavajte varijantu »sve ili ništa« u četvrtak i ponedjeljak.

Škorpija

Nalazite se u sjajnoj takmičarskoj formi i umijete procijeniti najbolji trenutak za akciju. Nemojte oklijevati, sve je moguće pod utjecajem faktora sreće: u srijedu, petak i ponedjeljak. Važno je da kombinirate različite mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju. Ako vas neko ometa, izbjegavajte zonu visokog rizika u utorak i četvrtak.

Strijelac

U odličnoj ste takmičarskoj formi i umijete prepoznati svoju dobitnu kombinaciju. Usmjerite svoju pažnju na glavnu premiju: u srijedu, četvrtak i ponedjeljak. Postoji niz mogućnosti koje možete ostvariti lako i na vrlo uspješan način. Izbjegavajte neke rivalske odnose koji loše utječu na vašu koncentraciju u utorak i petak.

Jarac

Postoji mogućnost da promijenite svoju poziciju. Važno je da smišljenom taktikom nadmudrite ostale saigrače i upotrijebite svoje skrivene adute u utorak, petak i ponedjeljak. Možete računati i na pozitivne utjecaje bijele boje. Obratite pažnju na iznenadni susret s osobom u znaku: Strijelca, Riba, Djevice ili Bika u srijedu i četvrtak.

Vodolija

Povremeno možete računati na pozitivane utjecaje ili na kombinaciju parnih brojeva. Važno je da prepoznate najbolji trenutak kada treba da provedete uspješnu akciju: u srijedu, četvrtak i subotu. Ako vas prate razne sumnjive okolnosti, obavezno izbjegavajte faktor rizika koji potencira veće rivalske odnose u nedjelju i ponedjeljak.

Ribe

Nalazite se u promjenljivoj formi i nedostaje vam jača koncentracija za završnu fazu igre. Nemojte dozvoliti da vas neko od saigrača iznenada navede na pogrešan izbor u subotu i nedjelju. U zavisnosti od svojih takmičarskih aspiracija upotrijebite neku već provjerenu formulu koja garantira uvećani dobitak u utorak, srijedu i četvrtak, prenosi Avaz.

Facebook komentari