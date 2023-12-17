Četiri horoskopska znaka koja nikad ne kriju svoje namjere

Ko nekih ljudi nikad ne znate na čemu ste. Njihove riječi i postupci su poput zagonetke, a prave namjere otkrijete tek kad je prekasno. No postoje i oni drugi – znakovi koji igraju otvorenih karata. Kod njih nema nejasnih poruka, skrivenih planova ni dvosmislenih izjava. Ako nešto žele, reći će. Ako im se nešto ne sviđa, znat ćete odmah.

Njihova iskrenost nije uvijek nježna, ali je uvijek stvarna. To su oni prijatelji, kolege ili partneri koji vas nikad neće držati u neizvjesnosti. Čak i kad bi im bilo lakše nešto prešutjeti, izreći će to jer vjeruju da je pošten pristup jedini ispravan.

Ovan

Ovnovi nemaju strpljenja za dvosmislenosti. Ako nešto žele, krenut će prema tome odmah. Ako im se nešto ne sviđa, reći će bez okolišanja. Njihova energija ne dopušta odugovlačenje ni pretvaranje, sve mora biti jasno i odmah.

Ono što ih izdvaja jest hrabrost da budu iskreni i onda kad znaju da to neće svima odgovarati. Radije će izazvati raspravu nego ostaviti prostor za nagađanja. Kod Ovna se uvijek zna na čemu ste, a to je rijetka i dragocjena osobina.

Strijelac

Strijelci su poznati po svom optimizmu, ali i brutalnoj iskrenosti. Kad imaju mišljenje, podijelit će ga bez filtera, ne zato što žele povrijediti nego zato što vjeruju da istina oslobađa. Njihova filozofija je jednostavna: bolje je reći što mislite nego šutjeti i stvarati napetost.

Kod njih nema skrivenih namjera ni kompliciranih planova. Strijelac će vam reći kamo ide, zašto ide i što planira usput. Njihova otvorenost može iznenaditi, ali rijetko kad ostavlja prostor za nesporazume.

Lav

Lavovi ne znaju igrati igre u kojima treba glumiti nezainteresiranost. Ako im se netko sviđa, pokazat će. Ako žele nešto postići, reći će to naglas. Njihov ponos ne dopušta skrivanje – žele da se zna što žele i zašto to žele.

Osim toga, Lav vjeruje da je otvorenost znak snage. Ne boji se konkurencije niti tuđih mišljenja jer zna da njegovi ciljevi nisu nešto čega se treba stidjeti. S Lavom uvijek dobivate jasnu poruku, bez skrivanja između redaka.

Vodenjak

Vodenjaci su vjerni svojim uvjerenjima i ne vide smisao u prikrivanju namjera. Njihova priroda traži autentičnost, pa će otvoreno govoriti o svojim planovima i razmišljanjima, čak i kad znaju da ih drugi možda neće razumjeti.

Ne vole manipulacije ni igre moći. Ako žele promjenu, reći će to. Ako im se nešto ne sviđa, obrazložit će zašto. Kod njih nema “pogađanja” – komunikacija je izravna i poštena, baš onakva kakvu i sami cijene kod drugih, piše index.

