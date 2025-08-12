Rujan/septembar 2025. pod snažnim utjecajem pomrčina: Evo šta ovaj nebeski spektakl znači za Vas!

Drage Djevice, za vas će pomrčine biti osobito značajne. 7.9. lunarna pomrčina u Ribama donosi naglasak na odnose jedan-na-jedan – ljubavne, poslovne ili prijateljske. Možda ćete zatvoriti jedno partnerstvo ili redefinirati uvjete suradnje. 21.9. solarna pomrčina događa se u Vašem znaku, označavajući novi početak osobnog ciklusa. Škorpioni, pomrčina Mjeseca u Ribama 7.9. potiče kreativni izražaj i fokus na ljubavne odnose. Moguće je razrješenje neke emotivne situacije ili završetak faze u romantičnoj vezi.

Postoje razdoblja u godini kada se čini da svemir povuče nevidljivu liniju i pozove nas da zastanemo. Ta razdoblja nisu tiha, iako u njima može vladati zatišje. Ona su gusta od energije, puna znakova i osjećaja da se nešto važno događa – čak i kada ne znamo točno što. U astrologiji, takvi se trenuci često javljaju tijekom sezona pomrčina.

U to snažno razdoblje ulazimo početkom rujna/septembra. Ono neće proći neprimijećeno: pomrčine imaju moć poremetiti ustaljeni ritam, unijeti iznenadne preokrete, ali i otvoriti prostor za uvide koji mijenjaju naš pogled na svijet i na nas same.

Očekuju nas dvije snažne pomrčine koje donose važne prekretnice. Prva – pomrčina punog Mjeseca, 7.9., odvija se u znaku Riba i potiče nas da usporimo tempo, njegujemo unutarnji mir i pronađemo više vremena za prirodu, odmor i kvalitetan san. Ovo je prilika da se suočimo s nedovršenim poslovima i neriješenim situacijama iz prošlosti – kako bismo ih zatvorili i spriječili da utječu na naše buduće odluke.

Druga pomrčina – pomrčina Sunca tijekom mladog Mjeseca 21.9., događa se na posljednjem stupnju Djevice i označava završetak jednog važnog poglavlja. Ona nas podsjeća da ne možemo nastaviti starim putem. Možda još ne znamo točno kojim smjerom krenuti, ali postajemo spremni reći odlučno „ne“ odnosima, poslovima, navikama ili načinima djelovanja koji nam više ne donose dobro i narušavaju naše zdravlje.

Ovi će datumi označiti vrhunce ciklusa, trenutke kada se simbolično zatvaraju neka vrata, a druga počinju otvarati.

Pomrčine su neraskidivo povezane s Mjesečevim čvorovima, a oni u astrologiji imaju posebno značenje. Sjeverni čvor simbolizira smjer kretanja i lekcije koje naša duša želi savladati u ovom životu. Južni čvor odnosi se na ono što nosimo iz prošlosti – obrasce, iskustva i talente koji su nam poznati.

Kada se Sunce i Mjesec tijekom pomrčine poravnaju u blizini tih točaka, događa se ubrzanje. Kao da nas život potiče da zakoračimo u novi prostor, ponekad i prije nego što se osjećamo spremnima. Pojavljuju se iznenadne prilike, neočekivani završeci ili spoznaje koje nas navode da promijenimo smjer.

Riječ pomrčina potječe od grčkog “eklipsis”, što znači “napustiti uobičajeno mjesto”. To se savršeno uklapa u način na koji one djeluju – na trenutak zaustavljaju predvidiv slijed događaja i stvaraju prostor za drugačiji tijek.

Tijekom tog razdoblja, stari obrasci se lakše lome. Ono što je bilo čvrsto, može popustiti. Ono što smo držali po strani, može isplivati na površinu.

U astrologiji Mjesec predstavlja intuiciju, unutarnji svijet i osjećaje koje često ne izražavamo riječima. Mjesečevi čvorovi, s druge strane, nose poruku naše duše – smjer u kojem nas poziva da idemo.

Pomrčina povezuje te dvije razine: intuitivno i sudbinsko. Tada se veo između vidljivog i nevidljivog čini tanjim. Možemo osjetiti jaču povezanost sa sobom, primijetiti znakove koji nas vode pa čak i imati jasniju percepciju onoga što dolazi.

Pomrčine stvaraju osjećaj da se vrijeme sažima. Ono što smo mislili da će doći “jednog dana” može se pojaviti sada. Ako nam u tom trenutku u život uđe nova situacija – prilika, izazov ili važna spoznaja – možemo je doživjeti kao znak da je upravo sada pravi trenutak.

Vrijedi se zapitati: Što u meni je spremno za ovo? Koji strahovi sada izlaze na površinu i mogu li ih pustiti?

Čak i ako nemamo sve odgovore, često je dovoljan mali korak prema onome što nas zove da bi se otvorila nova vrata.

Pomrčine nas podsjećaju da smo oduvijek u procesu transformacije i da svaki završetak u sebi nosi i početak.

Možda je upravo sada trenutak da prepoznamo koje su nam se najveće promjene u životu pokazale kao dar, čak i ako su u početku bile teške. Možda je vrijeme da svoje želje izgovorimo naglas i poslušamo što nam govori unutarnje vodstvo.



Što svaki znak Zodijaka može očekivati?

Ovan

Pomrčina Mjeseca u Ribama 7.9. aktivira Vaše nesvjesno područje. To je vrijeme introspekcije – moguće je da ćete osjetiti potrebu za povlačenjem, meditacijom ili samoćom kako biste obradili emocije koje su se dugo skupljale.

Snove i intuiciju sada vrijedi posebno slušati jer mogu donijeti važne uvide.

Pomrčina Sunca u Djevici 21.9. usmjerava Vas na svakodnevne rutine, zdravlje i radne navike.

Ovo je trenutak za reorganizaciju rasporeda, uvođenje zdravijih navika i rješavanje praktičnih zadataka koje odgađate.

Bik

Bikovi, vama pomrčina Mjeseca u Ribama 7.9. donosi fokus na prijateljstva, timski rad i društvene mreže.

Moguće je da ćete se oprostiti od nekih odnosa ili zajednica koje više ne odgovaraju Vašim vrijednostima. Pojavit će se i prilike za povezivanje s ljudima koji dijele Vašu viziju budućnosti.

Pomrčina Sunca u Djevici 21.9. poziva Vas da osvježite kreativne projekte, hobije ili ljubavni život.

Ovo je povoljno vrijeme da se posvetite onome što Vam donosi radost i izražavate svoju individualnost bez zadrške.

Blizanci

Pomrčina Mjeseca 7.9. ističe Vaše profesionalno područje – moguće su promjene u karijeri, završetak jednog projekta ili prelazak na novu ulogu. Vrijeme je da preispitate jeste li na putu koji odražava Vaše stvarne ambicije.

Pomrčina Sunca u Djevici 21.9. usmjerava pozornost na obitelj i dom.

To može biti početak novih okolnosti vezanih uz stanovanje, selidbu ili uređenje životnog prostora.

Fokusirajte se na stvaranje okruženja koje Vas podržava.

Rak

Pomrčina Mjeseca 7.9. otvara temu putovanja, obrazovanja i širenja vidika.

Možda ćete završiti jedan ciklus učenja ili se oprostiti od uvjerenja koja su Vas ograničavala. Oslobodite prostor za nova iskustva.

Pomrčina Sunca u Djevici 21.9. donosi promjene u načinu komunikacije i pristupu svakodnevnim informacijama.

Mogući su novi projekti u pisanju, govorništvu ili radu s ljudima u neposrednom okruženju.

Lav

Pomrčina Mjeseca 7.9. u Ribama aktivira područje zajedničkih resursa i emocionalne bliskosti.

Vrijeme je da se oslobodite financijskih ili emocionalnih veza koje Vas iscrpljuju. Otvorite se dubljoj, iskrenijoj povezanosti s drugima.

Pomrčina Sunca 21.9. fokusira se na financije i osobne vrijednosti.

Možete postaviti novi način upravljanja novcem ili otkriti nove izvore prihoda koji su stabilniji i usklađeniji s Vašim prioritetima.

Djevica

Drage Djevice, za Vas će pomrčine biti osobito značajne.

7.9. lunarna pomrčina u Ribama donosi naglasak na odnose jedan-na-jedan – ljubavne, poslovne ili prijateljske. Možda ćete zatvoriti jedno partnerstvo ili redefinirati uvjete suradnje.

21.9. solarna pomrčina događa se u Vašem znaku, označavajući novi početak osobnog ciklusa.

Vrijeme je za odvažne odluke o tome tko želite biti i kakvu energiju želite unositi u svijet.

Vaga

Pomrčina Mjeseca 7.9. u Ribama poziva Vas da se oslobodite nezdravih radnih navika ili odnosa na poslu.

Moguće je da će završiti jedan projekt ili ćete promijeniti pristup zdravlju i organizaciji.

21.9. solarna pomrčina donosi introspektivni ton – fokusirajte se na unutarnje iscjeljenje, meditaciju i rad na sebi.

Možda ćete osjetiti potrebu za povlačenjem kako biste obnovili energiju.

Škorpion

Pomrčina Mjeseca u Ribama 7.9. potiče kreativni izražaj i fokus na ljubavne odnose.

Moguće je razrješenje neke emotivne situacije ili završetak faze u romantičnoj vezi.

21.9., pomrčina Sunca otvara vrata novim društvenim kontaktima.

Možete se uključiti u novu grupu ili zajednicu koja Vas inspirira i potiče rast.

Strijelac

Strijelci, vama pomrčina Mjeseca u Ribama 7.9. donosi promjene u obiteljskom okruženju ili vezane uz nekretnine.

Moguće su preseljenja, renovacije ili rješavanje starih obiteljskih tema.

Pomrčina Sunca u Djevici 21.9. fokusira se na karijeru i javnu ulogu.

Može se pojaviti prilika za napredovanje, promjenu smjera ili prepoznavanje Vašeg dosadašnjeg rada.

Jarac

Pomrčina Mjeseca 7.9. aktivira Vašu komunikaciju, odnose s braćom, sestrama i ljudima iz neposrednog okruženja.

Može doći do završetka jedne suradnje ili promjene u načinu razmjene informacija.

21.9., pomrčina Sunca otvara prostor za nova učenja, putovanja i širenje vidika.

Ovo je dobar trenutak da zakoračite izvan svoje zone komfora.

Vodenjak

Vodenjaci, pomrčina Mjeseca 7.9. stavlja fokus na financije i osobne resurse.

Možda ćete se osloboditi nekih troškova ili promijeniti način na koji upravljate imovinom.

21.9., pomrčina Sunca donosi promjene u dijeljenim financijama, zajedničkim ulaganjima i dubokim emocionalnim vezama.

Ribe

Pomrčina Mjeseca u Vašem znaku 7.9. bit će posebno snažna.

Ona označava kraj jednog osobnog ciklusa i otvara vrata novoj verziji Vas samih.

Možda ćete osjetiti snažnu potrebu da otpustite stara uvjerenja i oslobodite prostor za ono što dolazi.

219. pomrčina Sunca fokusira se na partnerske odnose – vrijeme je za novi početak u ljubavi ili poslovnoj suradnji, ali i za jasnije postavljanje granica.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

