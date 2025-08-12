Kraj haosa: Retrogradni Merkur je gotov – otkrijte kakav preokret čeka vaš horoskopski znak!

Bikovi, s retrogradnim Merkurom bilo je teško postići mir u domu ili riješiti nesuglasice. Sada dolazi razdoblje unutarnjeg sklada. Vrijeme je za popravljanje odnosa, planiranje renoviranja ili unošenje promjena koje vraćaju osjećaj stabilnosti. Škorpioni, profesionalne okolnosti polako vraćaju u red. Rujan/septembar donosi jasniju viziju vaših ciljeva.

Nakon tri tjedna usporavanja, nesporazuma i vraćanja na stare teme, retrogradni Merkur završava svoj ciklus i od 11.8. prelazi u direktno kretanje.

Mnogi će osjetiti olakšanje, jasnije misli i veću sposobnost donošenja odluka. Razdoblje konfuzije zamjenjuje vrijeme konkretnog djelovanja i jasnije komunikacije.

Pogledajte kako će se ova promjena odraziti na svaki horoskopski znak.

Ovan

Razdoblje od tri tjedna bilo je obilježeno nesigurnošću u ljubavi i odnosima.

Mnogi Ovnovi osjećali su frustraciju i sumnju.

Sada se vraća osjećaj samopouzdanja i jasnija slika o tome što – i koga – želite u svom životu.

Ako ste oklijevali ili niste znali gdje povući granicu, ovo je trenutak da odlučno zauzmete stav ili započnete iznova.

Bik

Obiteljske i privatne teme bile su pod pritiskom.

S retrogradnim Merkurom bilo je teško postići mir u domu ili riješiti nesuglasice.

Sada dolazi razdoblje unutarnjeg sklada.

Vrijeme je za popravljanje odnosa, planiranje renoviranja ili unošenje promjena koje vraćaju osjećaj stabilnosti.

Rješenja su sada na dohvat ruke.

Blizanci

Vaš vladar Merkur stvarao je zbrku u komunikaciji.

Odgođeni odgovori, krivo protumačene poruke i propušteni pozivi obilježili su protekle tjedne.

Od 11.8. sve se vraća u normalu – sada možete govoriti jasno, precizno i s više samopouzdanja.

Vaše riječi ponovno imaju snagu.

Rak

Financijska nestabilnost koja je pratila protekli period počinje popuštati.

Neplanirani troškovi ili ponovljena plaćanja uskoro će biti iza vas.

Od kraja kolovoza/avgusta lakše ćete planirati budžet i vraćati kontrolu nad prihodima i rashodima.

Lav

Retrogradni Merkur događao se upravo u vašem znaku, donoseći introspektivno razdoblje i preispitivanje vlastitog identiteta.

Sada se magla razilazi i ulazite u svoju sezonu moći, jasnoće i odlučnih poteza.

Vrijeme je da pokažete svijetu ko ste.

Djevica

Protekli tjedni za mnoge Djevice donijeli su potrebu za povlačenjem, emotivnu distancu i osjećaj umora.

No, kako se vaša sezona približava, vraća se i mentalna snaga.

Sada imate priliku ponovno preuzeti kontrolu i organizirati svoj svijet.

Vaga

Prijateljski i društveni odnosi bili su pod tenzijom.

Pogrešna tumačenja, stare zamjerke i tišina između vas i nekih ljudi sada počinju blijedjeti.

Od sredine kolovoza/avgusta komunikacija postaje otvorenija i iskrenija, a odnosi stabilniji.

Škorpion

Karijerni putovi bili su nejasni, a odluke su se odgađale.

Možda su izostali važni pozivi ili ste sumnjali u vlastite sposobnosti.

Sada se profesionalne okolnosti polako vraćaju u red.

Rujan/septembar donosi jasniju viziju vaših ciljeva.

Strijelac

Putovanja, studij ili važna papirologija nailazili su na prepreke i kašnjenja.

Od 11.8. možete krenuti naprijed bez tolikih zastoja.

Idealno je vrijeme za rezervacije, potpise i otvaranje novih životnih poglavlja.

Jarac

Intimni odnosi i zajedničke financije bili su pod povećalom.

Pojavile su se skrivene istine i situacije koje su testirale povjerenje.

Sada je pred vama faza ozdravljenja i obnavljanja bliskosti.

Ako je veza preživjela ovaj period, spremna je za jači temelj.

Vodenjak

Partnerski odnosi prošli su kroz fazu zbunjenosti i mogućih konflikata.

Pojavili su se i neočekivani kontakti iz prošlosti.

Od sada, odnosi koje odlučite zadržati imaju potencijal rasti i jačati.

Ostali će se sami ugasiti, bez potrebe za dramom.

Ribe

Zdravlje, posao i svakodnevna rutina bili su poremećeni.

Sada je vrijeme da uvedete nove navike koje će imati dugoročan učinak.

Ponovno uspostavite ritam i red u svakodnevici – osjećaj ravnoteže vraća se jače nego u proteklom mjesecu.

ATMA/stil.kurir

