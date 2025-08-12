Hodanje ili trčanje: Šta je zdravije?

Trčanje sagorijeva više kalorija i idealno je za one koji žele brzo smršati, dok je hodanje odlična opcija za početnike ili one koji žele održavati zdravu tjelesnu težinu bez prevelikog opterećenja tijela.

Oba oblika vježbanja jačaju srce, imunitet i mogu pomoći u prevenciji hroničnih bolesti. Takođe, pozitivno utiču na mentalno zdravlje smanjujući anksioznost i depresiju, te poboljšavajući raspoloženje i samopouzdanje.

Ako niste spremni za trčanje, brzo hodanje ili “power walking” može biti podjednako efikasan trening koji sagorijeva kalorije i povećava aerobnu kondiciju. Hodanje uzbrdo ili hodanje s prslukom sa utezima dodatno pojačava efekat treninga.

Međutim, trčanje je intenzivnija vježba i može povećati rizik od povreda poput stres fraktura ili plantarnog fascitisa, naročito ako se prebrzo povećava intenzitet ili distanca. Zato je važno slušati svoje tijelo i, ako ste početnik, kombinovati hodanje i trčanje u treningu.

Stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti umjerenog intenziteta sedmično za očuvanje zdravlja. Prije početka nove vježbačke rutine, preporučuje se konsultacija sa ljekarom, prenosi Radiosarajevo.

