HOROSKOP ZA DANAS: Jedan znak će danas dobiti neočekivanu vijest! BUDITE SPREMNI

Ovan

Posao: Čeka vas sastanak na kojem će se raspravljati o vašoj budućoj ulozi, budite spremni na prijedloge koji uključuju promjene radnog vremena.

Ljubav: Mogli biste primiti poruku od osobe koja vam je nekad bila važna, a sada želi obnoviti kontakt.

Zdravlje: Osjetit ćete bol u ramenima, potrebno vam je istezanje i odmor.

Bik

Posao: Netko će vam danas ponuditi priliku za suradnju izvan vašeg trenutnog posla.

Ljubav: Partner će vas iznenaditi neočekivanim prijedlogom za zajedničko putovanje.

Zdravlje: Osjetljiv želudac, izbjegavajte tešku i masnu hranu.

Blizanci

Posao: Kolega će vas zamoliti da preuzmete dio njegovih obveza, razmislite prije nego što pristanete.

Ljubav: Slobodni bi mogli dobiti kompliment od osobe iz susjedstva.

Zdravlje: Moguća lagana vrtoglavica zbog manjka sna.

Rak

Posao: Bit ćete uključeni u hitno rješavanje problema koji je nastao zbog tuđe pogreške.

Ljubav: Partner će vas iznenaditi iskrenim priznanjem o svojim osjećajima.

Zdravlje: Osjetit ćete napetost u vratu i gornjem dijelu leđa.

Lav

Posao: Danas ćete morati odgoditi privatne planove zbog nepredviđenog radnog zadatka.

Ljubav: Mogli biste započeti dopisivanje s osobom koju ste nedavno upoznali.

Zdravlje: Moguća nesanica u noći s utorka na srijedu.

Djevica

Posao: Stiže vam pohvala od nadređenih, ali i nova odgovornost koju niste očekivali.

Ljubav: Slobodni bi mogli primiti poziv na večeru od osobe koju poznaju preko prijatelja.

Zdravlje: Bol u donjem dijelu leđa, pripazite na držanje.

Vaga

Posao: Vaš prijedlog će biti prihvaćen, no dobit ćete i kratak rok za realizaciju.

Ljubav: Partner će vas iznenaditi sitnim znakom pažnje.

Zdravlje: Osjetit ćete blagi pad energije u popodnevnim satima.

Škorpion

Posao: Danas ćete imati priliku prezentirati ideju koja bi vam mogla otvoriti nova vrata.

Ljubav: Bivša ljubav mogla bi se javiti samo da provjeri kako ste, ne mora značiti ništa više.

Zdravlje: Moguća nervoza koja će se odraziti na probavu.

Strijelac

Posao: Čeka vas važan razgovor s klijentom, budite precizni i pripremljeni.

Ljubav: Partner će pokazati manjak strpljenja, izbjegavajte rasprave.

Zdravlje: Osjetit ćete umor u nogama, odmor je nužan.

Jarac

Posao: Primit ćete neočekivanu vijest o promjenama u timu.

Ljubav: Slobodni bi mogli upoznati osobu preko posla koja će ih zaintrigirati.

Zdravlje: Moguća napetost u rukama i zglobovima.

Vodenjak

Posao: Danas vas očekuje važan telefonski razgovor vezan uz buduće projekte.

Ljubav: Partner bi mogao otvoriti temu financija, razgovor neće biti lagan.

Zdravlje: Blagi problemi sa spavanjem.

Ribe

Posao: Bit ćete zamoljeni da preuzmete vođenje sastanka u odsutnosti nadređenog.

Ljubav: Slobodni bi mogli dobiti poruku od osobe koju poznaju iz prošlosti.

Zdravlje: Osjetljivost želuca, pazite na jutarnji obrok, prenosi novi.

Facebook komentari