HOROSKOP ZA DANAS: Jedan znak će danas dobiti neočekivanu vijest! BUDITE SPREMNI

Ovan
Posao: Čeka vas sastanak na kojem će se raspravljati o vašoj budućoj ulozi, budite spremni na prijedloge koji uključuju promjene radnog vremena.
Ljubav: Mogli biste primiti poruku od osobe koja vam je nekad bila važna, a sada želi obnoviti kontakt.
Zdravlje: Osjetit ćete bol u ramenima, potrebno vam je istezanje i odmor.
Bik
Posao: Netko će vam danas ponuditi priliku za suradnju izvan vašeg trenutnog posla.
Ljubav: Partner će vas iznenaditi neočekivanim prijedlogom za zajedničko putovanje.
Zdravlje: Osjetljiv želudac, izbjegavajte tešku i masnu hranu.
Blizanci
Posao: Kolega će vas zamoliti da preuzmete dio njegovih obveza, razmislite prije nego što pristanete.
Ljubav: Slobodni bi mogli dobiti kompliment od osobe iz susjedstva.
Zdravlje: Moguća lagana vrtoglavica zbog manjka sna.
Rak
Posao: Bit ćete uključeni u hitno rješavanje problema koji je nastao zbog tuđe pogreške.
Ljubav: Partner će vas iznenaditi iskrenim priznanjem o svojim osjećajima.
Zdravlje: Osjetit ćete napetost u vratu i gornjem dijelu leđa.
Lav
Posao: Danas ćete morati odgoditi privatne planove zbog nepredviđenog radnog zadatka.
Ljubav: Mogli biste započeti dopisivanje s osobom koju ste nedavno upoznali.
Zdravlje: Moguća nesanica u noći s utorka na srijedu.
Djevica
Posao: Stiže vam pohvala od nadređenih, ali i nova odgovornost koju niste očekivali.
Ljubav: Slobodni bi mogli primiti poziv na večeru od osobe koju poznaju preko prijatelja.
Zdravlje: Bol u donjem dijelu leđa, pripazite na držanje.
Vaga
Posao: Vaš prijedlog će biti prihvaćen, no dobit ćete i kratak rok za realizaciju.
Ljubav: Partner će vas iznenaditi sitnim znakom pažnje.
Zdravlje: Osjetit ćete blagi pad energije u popodnevnim satima.
Škorpion
Posao: Danas ćete imati priliku prezentirati ideju koja bi vam mogla otvoriti nova vrata.
Ljubav: Bivša ljubav mogla bi se javiti samo da provjeri kako ste, ne mora značiti ništa više.
Zdravlje: Moguća nervoza koja će se odraziti na probavu.
Strijelac
Posao: Čeka vas važan razgovor s klijentom, budite precizni i pripremljeni.
Ljubav: Partner će pokazati manjak strpljenja, izbjegavajte rasprave.
Zdravlje: Osjetit ćete umor u nogama, odmor je nužan.
Jarac
Posao: Primit ćete neočekivanu vijest o promjenama u timu.
Ljubav: Slobodni bi mogli upoznati osobu preko posla koja će ih zaintrigirati.
Zdravlje: Moguća napetost u rukama i zglobovima.
Vodenjak
Posao: Danas vas očekuje važan telefonski razgovor vezan uz buduće projekte.
Ljubav: Partner bi mogao otvoriti temu financija, razgovor neće biti lagan.
Zdravlje: Blagi problemi sa spavanjem.
Ribe
Posao: Bit ćete zamoljeni da preuzmete vođenje sastanka u odsutnosti nadređenog.
Ljubav: Slobodni bi mogli dobiti poruku od osobe koju poznaju iz prošlosti.
Zdravlje: Osjetljivost želuca, pazite na jutarnji obrok, prenosi novi.