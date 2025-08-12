Hoće li se stvarno dogoditi nešto zastrašujuće 13. augusta 2025.? NA ŠTA JE NOSTRADAMUS UPOZORIO?!

Michel de Nostredame, bolje poznat kao Nostradamus, bio je francuski doktor i astrolog koji je navodno predvidio ključne povijesne momente kroz svoju zbirku Les Prophéties, sastavljenu od 942 poetska katrena. Njegova knjiga iz 1555. godine postala je predmet fascinacije i debate nakon što su događaji poput Hitlerova uspona, terorističkih napada 11. rujna i nedavne pandemije COVID-19 naknadno povezivani s njegovim stihovima. Nostradamus nigdje eksplicitno ne spominje 13. kolovoz 2025. kao značajan datum. Njegovi katreni karakteristično su nejasni i izbjegavaju konkretne datume. To ipak nije zaustavilo teoretičare zavjera i internetske istraživače u pokušajima dešifriranja njegovih misterijskih stihova i povezivanja sa suvremenim zbivanjima. Katreni koji spominju nebeske fenomene i društvene nemire, za koje pojedini korisnici tvrde da se neočekivano poklapaju s globalnim tenzijama i astronomskim konfiguracijama oko polovine kolovoza 2025., čini se da su pokretači trenutne uzburkane rasprave. Stručnjaci za astrologiju i povijest slažu se da takve interpretacije nisu autentične, piše Sakshipost.

Viralni sadržaji koji najavljivaju “veliki preokret”, “planetarni događaj” izgleda da su potaknuli rastuće zanimanje za 13. kolovoz. Neki predlažu da bi ovaj dan mogao donijeti bilo što, pa i kontakt s izvanzemaljcima. Predikcije o konkretnim apokaliptičnim datumima rijetko se ostvaruju, kako nam povijest jasno pokazuje. Prošlost obiluje neispunjenim proročanstvima – od panike oko majanskog kalendara 2012. do stalnih pogrešnih tumačenja Nostradamusovih katrena. Premda je uvijek pametno ostati oprezan i pripravljen, ne postoje čvrsti dokazi ili astrološka utemeljenja koja bi sugerirala da će 13. kolovoz 2025. biti dan sudnji.

Osim ako se povijest ne pokaže pogrešnom, 13. kolovoz 2025. ostat će običan kalendarski datum, usprkos tome što je nesumnjivo potaknuo internetsku fascinaciju. Dok Nostradamusovi tekstovi i dalje intrigiraju, važno ih je sagledavati kao zanimljivost, a ne kao razlog za životnu zabrinutost. Tako bi 13. kolovoz mogao biti zapamćen više kao fascinantan internetski fenomen nego kao prekretnica – osim ako se, naravno, ne dogodi nešto uistinu iznenađujuće, piše Večernji.hr.

