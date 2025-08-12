Evo zašto morate čistiti ovaj dio frižidera barem dva puta godišnje

Postoji jednostavan trik koji ne zahtijeva ni marku, a može značajno da produži vijek vašeg frižidera i smanji potrošnju struje.

Zašto je važno čistiti zadnji dio frižidera?

Iza svakog frižidera nalazi se rešetka (kondenzator) koja se vremenom puni prašinom. Kada se ta prašina nakupi, uređaj mora da radi jače da bi održao temperaturu, što troši više struje i skraćuje mu životni vijek. Sve što treba da uradite jeste da povremeno usisate ili prebrišete tu rešetku.

Kako se pravilno čisti kondenzator?

Isključite frižider iz struje, pažljivo ga odmaknite od zida i pomoću usisivača sa nastavkom za uske površine uklonite prašinu sa rešetke. Ako nemate usisivač, može poslužiti i suha krpa ili četka. Ovaj postupak traje svega par minuta, a preporučuje se da se radi jednom u 3–6 mjeseci.

Dodatni savjeti za duži vijek frižidera

Ne pretrpavajte frižider, bolja cirkulacija vazduha znači efikasnije hlađenje.

Redovno provjeravajte dihtung na vratima, ako ne dihtuje dobro, frižider troši više energije. Ne stavljajte vruću hranu direktno u frižider, to ga dodatno opterećuje.

Ovaj trik ne samo da štedi novac, već i čuva vaš uređaj od nepotrebnih kvarova. A najbolji dio? Ne košta apsolutno ništa, prenosi Superžena.

