Au, kakva ih jesen očekuje, nema mira za njih: 3 horoskopska znaka ulaze u vrtlog sreće, para ide na paru, ljubav, posao, ma sve najbolje dolazi

prije 37 minuta

Nevjerovatan period dolazi za njih!

Blizanci, Djevice i Škorpije ulaze u jesen koja im donosi rast, sreću i nove prilike.

Blizanci će posle burnog ljeta imati jasniju sliku svojih ciljeva, dobijati inspiraciju i susretati prilike koje im odgovaraju, kako u poslu, tako i u ljubavi.

Djevice će konačno vidjeti rezultate svog truda – stižu priznanja, poslovne ponude i rješavanje starih nesporazuma, a moguća je i neočekivana romansa.

Škorpijama jesen donosi moć i harizmu na vrhuncu. Lako se oslobađaju onoga što im ne prija, produbljuju emotivne veze i okreću se poslovnim projektima koji imaju smisla i donose promjene, piše naj žena.


