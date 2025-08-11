Strastveni i posesivni: Ovo su najljubomorniji horoskopski znakovi

Njihova potreba za kontrolom, pažnjom i emocionalnom sigurnošću često se pretvara u ljubomoru koja može ugroziti odnos sa partnerom.

Škorpija – strastvena, ali opsesivna

Škorpije vole duboko i intenzivno, ali ta strast često prelazi u posesivnost.

Svaka sumnja u partnerovu vjernost za njih je ozbiljna prijetnja. Neizvjesnost ih izluđuje, pa analiziraju svaku situaciju i traže znakove izdaje.

Njihova potreba za kontrolom u vezi često ih vodi ka ljubomornim ispadima.

Bik – zaštitnik koji ne zna da dijeli

Bikovi su poznati po tome što čuvaju ono što vole – i to po svaku cijenu.

Kada osjete da je njihova emotivna sigurnost ugrožena, reagovaće ljubomorno. Ne vole promjene i teško podnose kada partner pokazuje interesovanje za nekog drugog.

Njihova ljubomora dolazi iz straha da će izgubiti ono što su pažljivo gradili.

Lav – kralj koji ne podnosi konkurenciju

Lavovi žele da budu jedini i nezamjenjivi u očima svog partnera.

Ako osjete da pažnja odlazi nekome drugom, njihova ljubomora se odmah budi. Njihov ponos ne dozvoljava da dijele mjesto u srcu voljene osobe, pa se često osjećaju povrijeđeno i ugroženo čak i pri pomisli na konkurenciju, prenosi Krstarica.

