Ove 3 planete će preokrenuti svijet naglavačke: Niste spremni za ono što dolazi

Astrološkinja Helena Vuds tvrdi da će 2025. godina biti najznačajnija u ovom vijeku, donoseći istorijske događaje koji će promijeniti tokove života na globalnom nivou.

“Kao astrološkinja, moja je dužnost da vam kažem, sve će se promijeniti ove godine. Godina 2025. donosi ogromne promjene koje se rijetko dešavaju. Svi ćemo to kolektivno doživjeti“, poručuje Vuds.

Ako na ove riječi reagujete strahom, savjetuje da se prizemljite, izađete napolje i uzmete trenutak za sebe.

“Ako mislite da smo izašli iz izazova koje nam je donio početak ove dekade, varate se. Najteži period tek dolazi – 2026. i 2027. će biti posebno izazovni, a olakšanje možemo očekivati tek oko 2032. ili 2033. godine.“

Pluton u Vodoliji – doba transformacija i kolektivnog buđenja

Pluton, planeta dubokih promjena i moći, trenutno se nalazi na kraju svog tranzita kroz Jarca – period koji je donio svjetsku pandemiju, ekonomsku nestabilnost i političke nemire. Dana 19. novembra 2025. Pluton konačno ulazi u znak Vodolije, gdje će ostati narednih 20 godina.

Jarac simbolizuje hijerarhiju, autoritet i velike korporacije, dok Vodolija predstavlja zajednicu, inovacije i slobodu. Posljednji put kada je Pluton bio u Vodoliji, svijet je doživio Industrijsku revoluciju i eru prosvetiteljstva. Sada nas očekuje nova društvena i tehnološka revolucija, naročito u oblasti vještačke inteligencije i digitalnih tehnologija.

Neptun u Ovnu – novi talas hrabrosti i iluzija

Između aprila i oktobra 2025. godine, Neptun će preći u znak Ovna, što simbolizuje početke, inicijativu i individualnost. Neptun je do sada bio u Ribama, znaku povezanom sa duhovnošću, umjetnošću, ali i lažnim informacijama.

Ulazak Neptuna u Ovna donosi novi talas energije i akcije, ali i moguće tenzije, jer energija Neptuna i Marsa, vladara Ovna, nije uvijek usklađena. Očekuju nas sukobi između snova i stvarnosti, ali i prilike za hrabre korake i nezavisnost.

Uran u Blizancima – revolucija ideja i komunikacije

Od jula do novembra 2025. Uran napušta znak Bika i prelazi u Blizance, znak koji vlada komunikacijom, idejama i povezivanjem. Ovaj prelazak dešava se jednom u 84 godine, a posljednji put je Uran bio u Blizancima u vrijeme velikih prekretnica u istoriji SAD – Američke revolucije, Građanskog i Drugog svjetskog rata.

Uran će praviti pozitivne aspekte sa Neptunom i Plutonom, što može donijeti značajan napredak u tehnološkoj i društvenoj sferi, ali i ubrzati proces promjena.

Ulazak u novu paradigmu – kako da se pripremimo?

Helena Vuds jasno poručuje: “Ulazimo u novi svijet, novu paradigmu, novi ciklus. Ovo nije vrijeme za paniku, već za prizemljenje. Ako se osjećate preplavljeno, izađite napolje, dišite, učite o stoičkoj filozofiji i pronađite svoj unutrašnji mir.“

Astrolog Andre Barbault, koji je decenijama unaprijed predvidio Drugi svjetski rat i pandemiju, najavljuje da će astrološke konfiguracije 2026. godine donijeti “sjajan novi početak za civilizaciju“.

Godina 2025. je početak nečeg velikog i neizbježnog. Promjene koje nas očekuju nisu samo lične – one su globalne i duboke, i pozivaju nas na hrabrost, prilagođavanje i zajedništvo.

