Žive za nestašluke: Četiri haotična horoskopska znaka

Postoje ljudi koji u život unose nepredvidljivost, buku i veselu dozu haosa. S njima nikada nije dosadno – čak i kad obećaju miran dan, nekako završe u pustolovini koja se pretvori u priču za pamćenje. U horoskopu se izdvajaju četiri znaka koji imaju poseban talent za pretvaranje običnih situacija u male kaotične epopeje.

Ovan

Kod Ovnova nikad ne znate što slijedi. Možda će se usred mirne šetnje odlučiti popeti na krov garaže kako bi imali bolji pogled, ili će usred večere rezervirati avionsku kartu jer žele ići na neplanirano putovanje. Avanture ih privlače kao magnet, a kad se dogodi nešto neočekivano, Ovnovi će uvijek prvi uskočiti kako bi probali nešto novo.

Blizanci

Blizanci su poput filma koji nikada ne možete predvidjeti. Jednog trenutka smireno piju kavu, a već sljedećeg uskaču u automobil prijatelja kako bi otišli na koncert u drugom gradu – bez ulaznica i bez plana gdje će spavati. Njihova znatiželja i nemirni duh često ih dovode u situacije koje na početku izgledaju bezazleno, a završe kao prava kaotična pustolovina.

Lav

Lavovi vole kada se oko njih nešto događa i još više vole kada su oni u središtu tog događanja. Nije im strano prekinuti planove i organizirati neplaniranu zabavu ili pretvoriti dosadan sastanak u smiješnu improvizaciju koja će svima ostati u sjećanju. Kod njih je kaos gotovo uvijek zabavan i pun smijeha, iako se ponekad dogodi da im se stvari izmaknu kontroli.

Strijelac

Strijelci su poznati po tome da rijetko slijede ucrtani put. Oni vole skretati s rute, istraživati sporedne ulice i upuštati se u avanture koje nastaju iz puke znatiželje. Ako nešto pođe po zlu, Strijelac će se nasmijati i reći da to tako mora biti. Za njih kaos nije problem, već začin koji život čini zanimljivim, piše index.

Facebook komentari