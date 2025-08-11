Horoskop za jesen 2025.: Škorpione čeka veliki financijski pomak, Ribe ostvaruju dugo sanjani san

Vage ulaze u sezonu važnih odluka. Okolnosti će vas poticati na akciju, ali krajnji izbor ovisi o vama. Stare situacije iz prošlosti tražit će konačno zatvaranje. U studenom/novembru vas čeka razgovor koji bi mogao promijeniti tijek vaših planova. Škorpioni, listopad/oktobar donosi iznenadnu poslovnu ponudu koja bi mogla promijeniti smjer vaše karijere. Financije će se poboljšati prema kraju jeseni, ali pazite da ne pretjerate s trošenjem.

Jesen 2025. donosi razdoblje snažnih promjena, unutarnjih preokreta i važnih životnih lekcija za sve horoskopske znakove. Zvijezde će ovog puta naglasiti iskrenost prema sebi, hrabrost u donošenju odluka i otvaranje vrata novim mogućnostima.

Očekuju nas i neočekivani susreti, poslovne prilike koje se ne propuštaju, kao i trenutci introspektive koji će oblikovati naš put u narednim mjesecima. Bez obzira na znak, svatko će dobiti priliku za rast – pitanje je samo hoćete li je prepoznati i iskoristiti.

U nastavku saznajte što čeka ove jeseni svaki znak Zodijaka pojedinačno.

Ovan

Ovnovima, jesen donosi test zrelosti i strpljenja.

Na poslu vas očekuju nove odgovornosti koje će u početku izgledati zahtjevno, no krajem studenog/novembra pokazat će se da trud donosi plod.

U privatnom životu moguća su neslaganja s bližnjima – ključno je ne ulaziti u borbu ega, nego pronaći srednje rješenje.

Slobodni Ovnovi mogli bi neočekivano upoznati osobu koja će promijeniti njihov pogled na ljubav.

Financije zahtijevaju strogu disciplinu, a krajem listopada/oktobra budite posebno oprezni u prometu.

Bik

Bikovi će ove jeseni žudjeti za stabilnošću, no život će im poslati izazove koji će testirati njihovu spremnost na promjene.

Moguća je ponuda za preseljenje ili novi projekt – ne odbacujte je prije nego što je dobro razmotrite.

U privatnom životu očekuju vas ozbiljni razgovori koji se ne bi trebali odgađati.

Listopad/oktobar može donijeti priliku za zatvaranje starog duga ili iznenadni financijski bonus.

Ipak, veća ulaganja ostavite za studeni/novembar.

Blizanci

Pred Blizancima je jesen preobražaja.

Mnogi će redefinirati svoj krug ljudi i svjesno se distancirati od onih koji im crpe energiju.

Rujan/septembar donosi dinamiku, putovanja i mnogo posla, no pazite da se ne izgubite u sitnicama.

U ljubavi će se tražiti iskrenost – oni u vezi donijet će jasne odluke o budućnosti, a slobodni Blizanci mogli bi privući nekoga tko ih već dulje potajno promatra.

Financijska situacija postat će stabilnija ako izbjegnete impulzivnu kupnju.

Pred kraj jeseni očekujte dobre vijesti.

Rak

Rakovi će u ovom periodu postati osjetljiviji na tuđe riječi i energiju pa je važno pažljivo birati društvo.

Moguće je razočaranje u nekoga kome dugo vjerujete, no to će otvoriti prostor za iskrenije i zdravije odnose.

Jesen donosi snažan kreativni zamah, kao i priliku za poslovni napredak.

Financije bi mogle dobiti pozitivan poticaj u studenom/novembru.

U ljubavi će vaša briga i empatija doći do izražaja više nego ikad.

Lav

Za Lavove, jesen 2025. označava trenutak za sjaj – ali uz dozu opreza.

Nove poslovne ponude mogu zvučati primamljivo, ali iza njih se mogu kriti nevidljive prepreke.

U ljubavi dolazi vrijeme promjena: neki će odlučiti napraviti veliki korak, dok će drugi zatvoriti jedno poglavlje.

Financije će varirati pa je mudro planirati troškove.

Rujan/septembar je povoljan za javne nastupe i važne prezentacije.

Sukobe s osobama koje vas ne žele čuti najbolje je izbjegavati.

Djevica

Djevice će ove jeseni imati ulogu stabilizatora – ne samo za sebe nego i za druge.

No važno je postaviti granice i ne preuzimati odgovornost za tuđe probleme.

Rujan može donijeti veću kupnju, dok će listopad/oktobar biti bogat novim poznanstvima, među kojima se krije netko poseban.

Odnosi će se brzo razvijati, no zapitajte se isplati li se žuriti.

Jesen je savršeno vrijeme za rješavanje nagomilanih obaveza i organiziranje života.

Vaga

Vage ulaze u sezonu važnih odluka.

Okolnosti će vas poticati na akciju, ali krajnji izbor ovisi o vama.

Stare situacije iz prošlosti tražit će konačno zatvaranje.

U ljubavi ćete biti iznimno privlačni, no važno je zadržati zdrav razum.

Promjene na poslu donijet će vam više slobode, ali i veću odgovornost.

Financije će biti stabilne, iako neće biti mjesta za rastrošnost.

U studenom/novembru vas čeka razgovor koji bi mogao promijeniti tijek vaših planova.

Škorpion

Škorpioni će biti izuzetno osjetljivi na nepravdu, što može dovesti do sukoba na poslu.

Naučite prihvatiti situacije bez nepotrebne tvrdoglavosti.

U ljubavi se može pojaviti osoba iz prošlosti, a kratka i spontana putovanja u rujnu/septembru bit će vrlo uspješna.

Listopad/oktobar donosi iznenadnu poslovnu ponudu koja bi mogla promijeniti smjer vaše karijere.

Financije će se poboljšati prema kraju jeseni, ali pazite da ne pretjerate s trošenjem.

Strijelac

Strijelci će ove jeseni osjetiti val inspiracije i želju za novim izazovima.

Idealno vrijeme za učenje, započinjanje projekata i istraživanje novih interesa.

U ljubavi pripazite na riječi – ne shvaća svatko šalu na isti način.

Listopad/oktobar donosi mogućnost sudbonosnog susreta.

Financijski izgledi će se proširiti ako budete spremni na promišljene rizike.

Važno je planirati vrijeme odmora kako ne biste pregorjeli.

Jarac

Jarcima će jesen donijeti priliku za izlazak iz rutine – neki će promijeniti posao, a drugi započeti vlastiti projekt.

Odnosi s obitelji mogli bi postati napeti pa nemojte izbjegavati važne razgovore.

Rujan/septembar nije povoljan za ishitrene odluke, dok je listopad/oktobar idealan za rješavanje papirologije i planiranje budućnosti.

Financije će se stabilizirati uz odgovorno trošenje.

Studeni/novembar donosi priliku za važan životni korak.

Vodenjak

Vodenjaci će osjetiti potrebu da se vrate sebi i onome što ih istinski ispunjava.

Moguće je otkrivanje novih hobija ili zanimanje za duhovne prakse.

U ljubavi će se skidati maske – samo iskrenost može održati odnos.

Financijska situacija će biti stabilna, a jesen donosi priliku za kraće putovanje koje će vas inspirirati.

Intuicija će vam biti najbolji vodič.

Ribe

Ribe će se ove jeseni fokusirati na unutarnji rast i jačanje osobnih granica.

Početak razdoblja može biti emotivno zahtjevan, no listopad/oktobar donosi olakšanje.

U ljubavi su mogući ključni događaji – od priznanja osjećaja do prekida veza koje su izgubile smisao.

Na poslu ćete imati priliku dokazati svoje sposobnosti.

Financije će biti povoljne ako izbjegnete neplanirane troškove.

Studeni/novembar donosi priliku za zatvaranje starih dugova – i materijalnih i emocionalnih.

ATMA/sensa.mondo

