Ovaj mjesec će za 1 horoskopski znak biti paklen: Tamara Globa tvrdi da moraju posebno da se čuvaju

Avgust 2025. donosi iskušenja na svakom koraku – od zdravlja, preko finansija, do svakodnevnih obaveza, upozorava najpoznatija ruska astrološkinja Tamara Globa.

Globa ističe da će od početka avgusta jedan horoskopski znak biti na udaru teških okolnosti. Umjesto mira i lakoće, pred njima je period pun izazova u kojem će morati biti posebno oprezni i čuvati i tijelo i novčanik.

Zdravlje na udaru

Znak poznat po emotivnosti i intuiciji biće stavljen na test izdržljivosti. Od 15. avgusta povećava se rizik od pogoršanja hroničnih bolesti i pojave skrivenih tegoba.

– Ne precjenjujte svoje snage i slušajte šta vam tijelo poručuje – savjetuje Globa.

Finansijski potresi sredinom mjeseca

Neočekivani troškovi, smanjenje prihoda ili problemi s investicijama – sve to očekuje ovaj znak oko sredine avgusta. Zato je preporučljivo da već sada počnu praviti sigurnosnu finansijsku zalihu i izbjegavaju veće kupovine.

Kako ublažiti udar:

Odmarajte što više i punite baterije

Izbjegavajte sukobe i stres

Ne donositi krupne finansijske odluke do kraja jula

Nosite talisman od gorskog kristala ili akvamarina za dodatnu zaštitu

Riječ je o Ribama, koje će avgust 2025. pamtiti po iskušenjima, ali i po prilici da iz njih izađu jače. Ako budu slušale savjete i svoju intuiciju, moći će umanjiti štetu i sačuvati energiju za bolje dane koji dolaze. prenosi Novi.

