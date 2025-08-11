Otkrivamo kojim znakovima će septembar 2025. biti fenomenalan

Ovan

Ovnovi će imati koristi od kosmičkih energija u septembru. Bit ćete u apsolutnom pobjedničkom nizu. Također, Ovnovi će biti vrlo koketno raspoloženi i imaju nevjerovatan šarm koji je jako privlačan drugima.

Samci bi trebalo da se malo potrude, dok parovi maksimalno uživaju u još toplim septembarskim danima. Septembar obećava romantične veze, mnogo ljubavi i naročito dobar seks.

Lav

Lavovi se u septembru mogu u potpunosti posvetiti ljubavi – samci jednako kao i parovi. Očekuje vas uzbudljivo vrijeme s mnogo strasti i osjećanja. Male prepirke stvarat će povremeno uzavrelu atmosferu kod parova, ali na kraju ćete samo još više poželjeti jedno drugo.

Na poslu ćete biti zatrpani ponudama pa ćete doslovno moći da birate projekte i poslodavce. Uz toliko akcije bi trebalo da se pobrinete da s vremena na vrijeme napravite pauzu i okrijepite se laganom hranom bogatom vitaminima.

Djevica

Osobe rođene u znaku Djevice djelovat će poput magneta na ljude oko sebe, jer u septembru, njihovom mjesecu, imat će fantastičnu harizmu i magnetsku privlačnost. To će vas učiniti poželjnima partneru za uzbudljivu vezu. Naravno, pozitivne vibracije zrače i na poslu, što možete jako dobro iskoristiti.

Vaše ideje imat će velike šanse i bit će dobro prihvaćene kod nadređenih. U isto vrijeme, međutim, projektima treba da pristupite oprezno i izvodite ih konzervativno, bez nekih velikih revolucionarnih promjena.

Škorpija

U septembru ćete doslovno prštati pozitivnom energijom i seksepilom pa ćete konačno doći na svoje kada je riječ o ljubavnim vezama. Neke Škorpije bi mogle da se vjere i uskoro stanu na ludi kamen. Zašto još čekati ako već imate partnera iz snova pored sebe?

Mars je tu da vam pomogne u poslu. Pomoći će vam da prerastete sami sebe i uradite stvari o kojima se, vjerovatno, prije niste usuđivali ni da sanjate. Slobodno poslušate svoje srce, nećete pogriješiti. prenosi Avaz.

