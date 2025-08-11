Zbog čega mačke donose plijen svojim vlasnicima? Mnogi to pogrešno tumače

Mačke su predatori s prirodnim instinktom za lov. Ako izađu napolje, vjerovatno će pokazati interes za lokalne životinje i pokušati uhvatiti glodare, ptice i drugi sitni plijen. Ovaj nagon za lovom nije motiviran glađu. Čak i ako su dobro nahranjene kod kuće i dalje će imati urođenu potrebu da jure i hvataju stvari.

Ako uspiju uhvatiti svoj plijen, mogu ga odmah ubiti i pojesti. Ali ponekad ga mogu donijeti nazad u kuću, živog ili mrtvog.

Zašto mačke donose miševe i druge životinje kući?

Neki vlasnici mačaka pogrešno vjeruju da mačke donose svoj plijen kući kao velikodušan dar, kao način da pokažu svoju ljubav i izdržavaju svoju porodicu.

Drugi mit je da mačka pokušava naučiti svog vlasnika kako loviti, predstavljajući rezultat uspješnog ulova kako bi mu pokazala šta treba da radi.

Međutim, pravi razlog zašto mačke donose ove “poklone” kući je taj što je njihov dom mjesto gdje se osjećaju sigurno i zaštićeno. Kada mačke uhvate plijen, možda ga neće htjeti pojesti ili ostaviti tamo gdje bi ih druge životinje mogle ukrasti.

Zato ga vraćaju na svoju teritoriju, gdje znaju da ga mogu nesmetano pojesti ili ga sigurno pohraniti za kasnije. Iako to nije poklon za vas i dalje se može smatrati znakom ljubavi, jer pokazuje da se osjećaju sigurno s vama.

Neke mačke mogu donijeti kući nasumične predmete poput lišća ili grana, igračaka, ljudske ili mačje hrane, pa čak i odjeće komšija sa štrika za sušenje. Baš kao i kod donošenja kući mrtvih ili živih životinja, ovi predmeti zapravo nisu poklon za vas. Mačka će predmet donijeti kući jer ga smatra zanimljivim. Možda zato što joj miriše privlačno ili se kreće na sličan način kao i njihov plijen.

Donošenjem hrane na njihovu teritoriju, mogu je sigurno istražiti i izbjeći da im je drugi kradu.

