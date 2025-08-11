Znate li zašto nikada ne biste trebali spavati u donjem vešu?

Tokom ljeta može biti primamljivo skinuti donji veš kako biste se osjećali hladnije, a doktor David Callejo navodi i zašto biste to trebali učiniti.

“Spavanje bez donjeg veša dobro je za vaše zdravlje. Može pomoći u sprječavanju infekcija”, naveo je.

Dalje je objasnio kako to pravilo jednako vrijedi i za muškarce i za žene, ali da postoje različita obrazloženja za oboje.

Naime, testisi moraju biti oko dva stepena ispod tjelesne temperature da bi pravilno funkcionisali. Nošenje uskog donjeg veša noću može povisiti temperaturu tog područja, što može utjecati na reproduktivno zdravlje.

“Spavanje bez gaćica pomaže u održavanju testisa podalje od tijela, hladnima i kako bi radili punim kapacitetom”, rekao je.

Za žene, spavanje bez gaćica smanjuje vlagu i trenje u intimnom području, što može pomoći u sprječavanju infekcija poput kandidijaze ili bakterijske vaginoze boljim održavanjem prirodne ravnoteže vaginalne flore.

“Cilj je omogućiti tijelu da diše. Iako ne postoji univerzalno pravilo i svaka osoba treba odabrati što joj je najudobnije, postoje medicinski dokazi koji podupiru prednosti oslobađanja kože od barijera noću”, dodao je.

Kad je riječ o spavanju u donjem vešu ili bez njega, ginekologinja Sherry Ross savjetuje u kojim slučajevima biste ipak trebali nositi donji veš dok spavate.

Ako žene imaju puno vaginalnog iscjetka, možda bi trebale spavati u donjem vešu, a muškarci ukoliko osjećaju nelagodu ako se prevrću zbog pritiska bedara. Također, ako ne nosite donji veš, a vaše genitalije dolaze u izravan kontakt s plahtama, možda ćete posteljine morati češće prati.

Na kraju, prilikom donošenja odluke ili promjene navika spavanja, trebali biste se voditi zdravim razumom i razmišljati o higijeni. Održavanje pravilne ventilacije u spavaćoj sobi, često mijenjanje posteljine i osiguravanje čistoće okoliša ključne su mjere za izbjegavanje nelagode ili infekcija, prenosi Klix.

