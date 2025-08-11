Najsočniji kolač s makom i šlagom – lagan, kremast i savršen za svaku priliku!

Krema: 500 ml mlijeka, 5 kašika šećera, 150 g mljevenog maka, 1 vanilin šećer, 3 kašike griza.
Šlag: 2 kesice šlaga, 250 ml hladnog mlijeka.
📍 Pogledajte video i saznajte sve trikove da kolač uvijek ispadne savršeno!
NAPOMENA: Video
materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet
servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu
vlasništvo portala Haber.ba i portal
Haber.ba ne
odgovara za njihov sadržaj i autorska
prava.
Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i
ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore
komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog
izražavanja. Portal Haber.ba zadržava
pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja -
Više o Uslovima korištenja...