Najsočniji kolač s makom i šlagom – lagan, kremast i savršen za svaku priliku!

Ako volite kolače s makom, ovaj ćete praviti opet i opet!!

📌 Sastojci:

Biskvit: 4 jaja, 5 kašika šećera, 5 kašika mlijeka, 5 kašika ulja, 1 vanilin šećer, 7 kašika brašna, 1 prašak za pecivo.

Krema: 500 ml mlijeka, 5 kašika šećera, 150 g mljevenog maka, 1 vanilin šećer, 3 kašike griza.

Šlag: 2 kesice šlaga, 250 ml hladnog mlijeka.

📍 Pogledajte video i saznajte sve trikove da kolač uvijek ispadne savršeno!

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari