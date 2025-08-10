Nikad ne znate na čemu ste: Ovi horoskopski znakovi su majstori nepredvidljivosti

S nekim horoskopskim znakovima možete planirati do mirovine, a s nekima ne znate ni gdje ćete završiti za sat vremena. Ovi znakovi poznati su po svojoj nepredvidljivosti, promjenama raspoloženja i sposobnosti da vas u isto vrijeme i iznerviraju i oduševe. Ako ih imate u životu, sigurno vam nije dosadno.

Blizanci

Danas su uz vas do kraja života, sutra vas možda ni ne poznaju. Blizanci mijenjaju mišljenje brže nego što izgovore rečenicu do kraja, a kad ih pokušate pratiti, već imaju sljedeći plan. Oni su istovremeno genijalni, zabavni i zbunjujući.

Škorpion

S njima nikad ne znate – vole vas, ne vole vas, smišljaju planove ili vas samo testiraju? Škorpioni su tajanstveni do srži i kad mislite da ste ih konačno pročitali, oni će vam otkriti novu stranu svoje osobnosti. Taman kad pomislite da ste im dosadili – iznenadit će vas nečim potpuno neočekivanim.

Strijelac

Pojave se niotkuda, naprave kaos i odu kao da se ništa nije dogodilo. Strijelci su slobodne duše koje vas mogu odvesti na kraj svijeta i ostaviti vas tamo jer već putuju negdje drugdje. Njihova nepredvidljivost često je zarazna, ali i malo naporna za one koji vole red i rutinu.

Vodenjak

S Vodenjacima nikad ne znate razgovarate li o vremenskoj prognozi ili o teoriji paralelnih svemira. Neuhvatljivi, ekscentrični i u svojem svijetu, ljudi rođeni u ovom znaku mijenjaju stavove i interese dok drugi još pokušavaju razumjeti prethodne, piše index.

Facebook komentari