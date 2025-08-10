Kako radi vaša intuicija: Ovan – intuitivni energetski senzor, Blizanac – prirodni čitač uma

Iako smo na dugo i na široko govorili o čarobnim snagama svakog znaka zodijaka, nismo obraćali veliku pažnju na našeg ultimativnog čarobnog saveznika – intuiciju. Ovdje ćemo govoriti o intuitivnim moćima koje leže u svakom od nas, na temelju našeg znaka zodijaka.

Što je intuicija?

Najkraće rečeno, intuicija je sažetak svih naših “izvanosjetilnih” sposobnosti. Drugi to mogu nazvati drugim imenima. Bez obzira kako to nazivamo, to je sposobnost znati bez znanja i razmišljanja, bez dokaza ili fizičkog kontakta. Jednostavno znamo.

Ovan: Intuitivni energetski senzor

Nevjerojatno je kako prvi znak zodijačkog kruga osjeti energiju. Kroz svakog od nas i kroz sve živo i neživo što nas okružuje prolazi Chi – kozmička energija. Kada osjećamo ljubav, mržnju ili želju, ova energija vibrira na drugačijoj frekvenciji.

Ovan je prirodni empat još od vrlo mlade dobi. Međutim, većina njih tu sposobnost smatra ranjivošću. Tada počinju graditi jaču vanjštinu, pokušavajući se obraniti od razočaranja.

Međutim, oni su uvijek osobito dobri kada prijeti opasnost. Nešto u njihovoj duši osjeća energiju koja im se približava ili onima koje vole.

Tamjan je sredstvo za borbu protiv tame za Ovna. Osnažit će vašu auru i pomoći vam da obranite sebe i one koje volite.

Bik: Instinktivan detektor neprijatelja

Bik, najplodniji znak zodijaka, sve objašnjava ljubavlju ili nedostatkom ljubavi. Strašću ili nedostatkom strasti. Bik ima neprestanu žeđ za naklonošću i zadovoljstvom.

Voli dati i primiti radost i blagoslov i to je apsolutno instinktivno. Stoga, kada drugi pokušavaju prodrijeti u njegov ‘Zid zaštite’, pravi Bik to osjeća i instinktivno se bori.

Bik želi podijeliti svoje bogatstvo, ljubav i svoje tajne sa samo nekolicinom. I nekako osjeća tko pokušava prekršiti njegova pravila.

Smaragd njeguje osjetljivu prirodu Bika.

Blizanac: Prirodni čitač uma

Za zračni znak Blizanca kojim vlada Merkur, svijet je beskonačna avantura ideja, riječi i misli. Zrak ima sposobnost nositi duše i energiju odavde do najudaljenijih mjesta.

Blizanci, kao prava djeca Zraka, vođeni Merkurom, imaju jedinstvenu sposobnost da “čitaju” druge, a dovoljno je samo da stanu pored njih.

Moram priznati da me to doista izbacuje iz takta, koliko lako mogu pročitati moj um. I to rade iz čiste znatiželje.

Kvarc pomaže Blizancima da se zaštite od loših misli.

Rak: Istinski empat

Zodijačkom znaku kojim vlada Mjesec suđeno je da bude intuitivan. Iako ga često ne shvaćaju, njegov osjećaj iz trbuha uvijek se pokaže istinit!

Ako ste Rak, znajte da vaš zodijački znak vlada trbuhom.

Vjeruje se da sve osobe rođene u ovom znaku shvaćaju promjene srca i emocija s tim čudnim osjećajem u trbuhu.

Vaš osjećaj neće vas razočarati jer govorimo o energiji. Riječi mogu prevariti, ali energija nikad!

Lav: Instinktivni senzor srca

Lav može biti iznimno aktivan i ekstrovertiran, ali on ima tajni dio koji samo rijetki mogu pročitati. Zašto? Zato što znaju da imaju posebnu moć, ali samo nekolicina njih to može reći.

Lav može osjetiti u svom srcu one koji su odustali od viših sila, svog života i ciljeva i one koji se doista osjećaju blagoslovljeni. Ovaj znak zodijaka poznat je po svojoj povezanosti s Božanskom snagom.

Stoga, oni mogu osjetiti tu povezanost i u drugim ljudima. Oni to nekako osjećaju prirodno i ako se ta sposobnost kultivira, oni zapravo mogu promijeniti svijet, dajući drugima najvažnije darove. Nadu!

Zlato je metal pomoću kojeg dolazi do izražaja puni potencijal Lava. Ako nosite nešto što sadrži zlato, to vam može vam pomoći da širite svoje čarobne moći na još moćniji način.

Djevica: Intuitivni detektor zdravlja

Merkur Djevici daje sposobnost da osjeti kada nešto nije u redu oko njih. Ona zapravo može ‘namirisati’ problem koji se približava prije nego što to čak i shvati.

Njena intuicija djeluje kao visoko razvijeno tehnološko računalo koje analizira činjenice svake sekunde. Kada se problem pojavi, on se pojavljuje u njenom umu, kao prozor s upozorenjem, koji na žalost uzrokuje anksioznost.

Štoviše, Djevica može osjetiti energiju u svim živim bićima i može osjetiti koliko je netko zdrav. Zato postaju sjajni liječnici, veterinari i medicinske sestre jer znaju kada nešto nije u redu!

Rubin pomaže Djevici da otkloni toksične utjecaje od sebe i onih koje vole.

Vaga: Instinktivni mirotvorac

Za Vagu, sve je energija koja teče unaokolo. Još od mlade dobi, Vaga osjeća ono što se događa oko nje i shvaća Veliki dizajn bolje od ikog drugog.

Zato može osjetiti ravnotežu prirode bolje nego itko drugi. Štoviše, kada nešto poremeti ovu ravnotežu, one su prve koje to znaju, kao da im nešto uzrokuje bol iznutra.

Vaga treba imati mir jer je snažno povezana s prirodom i osobnim okolišem. Mir je njen lijek.

Kadulja i dimljenje kaduljom i lavandom pomoći će Vagi da ponovno uspostavi ravnotežu.

Škorpion: Prirodni lovac na tajne

Ako ste ikad sreli Škorpiona, vjerojatno ćete se složiti sa mnom – nitko ne može sakriti tajne od njih. Zapravo, nevjerojatno je kako mogu osjetiti vašu želju da sakrijete stvari od njih.

Imaju “prirodni detektor laži” unutar njih koji zazvoni svaki put kad se pokušate poigrati s njima. Škorpion također može osjetiti priliku oko sebe poput istinskog lovca na blago.

Kad shvati da je neka prilika savršena za njega, on joj se odlučno posvećuje.

Opsidijan je pravi prijatelj Škorpiona. Pomoći će vam da osnažite svoje sposobnosti i štitit će vas od tame.

Strijelac: Intuitivni senzor za mudrost

Strijelac ima blagoslov kralja bogova, samog Zeusa (Jupiter), on mu daje svu sreću koja mu je potrebna da proširi svoju svijest i stekne što više mudrosti.

Zato ih instinktivno privlače učitelji, kako dobri tako i loši, kako bi ih vodili kroz tajne ovoga svijeta.

Dok odrastaju, uče otkriti istinu i slijediti one mudre, iako nikada ne prestaju tražiti zanimljive ili privlačne oblike znanja. Oni su predodređeni da nauče više i neće se odmarati sve dok to i ne učine.

Aventurin je oblik kvarca koji vam može puno pomoći.

Jarac: Instinktivni detektor moći

Pravi Jarac je dijete Saturna, drevnog Boga vremena. Jarac zna kako napredovati u društvu i steći status moći. Kako to mogu? Ovi nevjerojatni ljudi imaju sposobnost da osjete tko je moćan, ali samo neki ljudi znaju da njih vode njihovi preci (Saturn – Bog vremena).

Oni mogu namirisati energiju i postaviti više ciljeve. Iako naporno rade i zaslužuju ono što dobivaju, jedna od tajni njihovog uspjeha jest privlačenje ljudi koji imaju političku i financijsku moć.

Kad ti ljudi shvate kako su velike osobe rođene u ovom znaku, ti moćni ljudi će im dati priliku da postignu veličinu.

Dimljenje drva Palo Santo pomoći će vam da uspostavite zdraviji kontakt sa svojim precima i da vibrirate na višoj frekvenciji.

Vodenjak: Intuitivni vladar stvarnosti

Jedan od najmoćnijih intuitivnih znakova zodijaka je Vodenjak. Zašto? Dopustite mi da najprije objasnim. Svi živimo okruženi vibrirajućom energijom zvanom “Chi”.

Ta energija teče kroz sva živa i neživa bića. Sve što radimo ima utjecaj na to. Stoga, Kozmička ‘matrica’ se stalno mijenja, pod utjecajem naših akcija.

Vodenjak je onaj koji prirodno može osjetiti sve promjene u ovoj ‘Matrici’. On zna – na globalnoj razini – što se događa. I kada nauči slušati te osjećaje, on stvarno može mijenjati stvarnost.

Ružmarin je savršena biljka koja će vam pomoći da očistite vašu auru i otklonite negativnost.

Ribe: Intuitivni senzor za duhove

Ribe su prirodni mediji. Ti ljudi još od mlade dobi mogu osjetiti duhovnu aktivnost i mogu prepoznati utjecaj na njihove živote.

Iako se kasnije u njihovim životima ta duhovna aktivnost uglavnom očituje u njihovim snovima, oni mogu naučiti osjetiti i ‘vidjeti’ duhove svaki put kad zažele.

Jednom kultivirana, Riba može čak osjetiti, vidjeti ili komunicirati s raznim Duhovima, poput vila i anđela. Ribe su živi duhovni svjetionici. Svjetlost njihovih duša može pomoći mnogim duhovima da pronađu svoj put.

Biseri su katalizatori duhovnih sposobnosti. Nosite ih kada želite pokrenuti kontakt s duhovima kako bi izrazili svoju volju. Nemojte ih nositi kad se osjećate loše, piše atma.

Facebook komentari